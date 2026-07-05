77 de ani de la cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia

În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a avut loc o a doua acțiune de deportare a basarabenilor, după cea din 1941.

Aproape 36.000 de persoane, din care două treimi femei și copii, au fost încărcate în trenuri pentru vite, fără condiții minime de igienă și fără bagaje, cu destinația Siberia sau Kazahstan.

Scopul deportărilor a fost forțarea colectivizării și eliminarea rezistenței țăranilor care refuzau să intre în colhozuri.

După germani și japonezi, românii au fost al treilea cel mai numeros grup etnic din lagărele sovietice, potrivit fostului ambasador al României în Federația Rusă, Vasile Soare.

A mai existat și un al treilea val de deportări, în 1 aprilie 1951, care a vizat 5.917 de membri ai Martorilor lui Iehova din Basarabia.

Evenimente comemorative

Pentru a cinsti memoria victimelor deportărilor staliniste, autoritățile din Republica Moldova vor organiza luni o manifestare comemorativă la Monumentul victimelor deportărilor regimului comunist din Chișinău, situat pe Aleea Gării, la mitingul de comemorare dedicat Zilei victimelor deportărilor staliniste.

La eveniment sunt așteptați Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Cristian Jardan, Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Alexandru Postica, Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, și foști deportați.

Seara, începând cu ora 20:00, în Piața Marii Adunări Naționale, în fața expoziției „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, se va desfășura un concert-requiem în memoria victimelor regimului totalitar comunist, susținut de Select Cvartet.

Foto credit: Facebook / Biblioteca Publică Vîșcăuți