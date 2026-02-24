Episcopul Siluan al Ungariei: Biserica ne îndeamnă nu doar la postire, ci și la hrănirea sufletului, prin Canonul cel Mare

„Cântările liturgice ale Bisericii ne îndeamnă nu doar la postire de alimente, ci și la hrănirea sufletului, prin Canonul cel Mare al pocăinței”, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.

Preasfinția Sa a oficiat prima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul și slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Episcopală din Gyula.

Canonul cel Mare, pregătire pentru post

Episcopul Ungariei a explicat că Postul Mare este un timp al pocăinței și al înnoirii sufletești, ceea ce se reflectă în cântările și slujbele Bisericii.

„Textele cuprinse în Triod și în cărțile de slujbă din această perioadă ne prezintă și rememorează istoria întregii umanități, atât cea vechi-testamentară, cât și cea nou-testamentară, prin diferite modele pe care, cu atâta înțelepciune, Sfântul Andrei Criteanu a reușit să le sintetizeze și Biserica noastră le-a păstrat până în ziua de astăzi”, a transmis ierarhul pentru Trinitas TV.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest început de Post Mare și Îl rugăm să îi ajute și pe toți credincioșii noștri din Episcopia Ungariei, cât și pe toți frații noștri cei de acasă și de oriunde ar fi, să poată începe cu bucurie și să treacă cu mult folos această vreme binecuvântată a Postului Mare, astfel încât cu toții să ne putem bucura de praznicul cel luminat al Învierii Domnului”.

În zilele de miercuri și vineri din prima săptămână a Postului Mare, la Catedrala Episcopală din Gyula va fi săvârșită Liturghia Darurilor Înainte Sfințite.

Foto credit: Episcopia Ungariei