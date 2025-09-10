Episcopul Tulcii l-a evocat pe marele George Enescu: Cât de actuale sunt cuvintele sale pentru vremurile tulburi de azi!

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, l-a rememorat și omagiat pe marele compozitor, George Enescu, miercuri, în cadrul vernisajului expoziției „Moștenirea Enescu. Note, cuvinte, ecouri”, din Municipiul Tulcea.

Cu ocazia participării la eveniment, Preasfinția Sa a prezentat doua articole inedite despre George Enescu publicate în „Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena”, în anul 1965 și în 1969. În cuvântul său, Episcopul Tulcii a arătat cât de actuale sunt gândurile lui Enescu în contextul lumii de azi.

„George Enescu spunea atât de frumos că muzica trebuie să izvorască din inimă, să se ducă la inima auditorului ca să o îmblânzească și să fie iubitoare de pace. Cât de actuale sunt aceste cuvinte ale lui George Enescu pentru vremurile tulburi pe care le trăim și noi, și vecinii noștri, întreaga Europă și întreaga lume!”, a afirmat PS Visarion, potrivit Agerpres.

O privire asupra lui George Enescu

Elevi ai Liceului de arte „George Georgescu” au susținut un minirecital în cadrul expoziției. Directoarea Bibliotecii județene „Panait Cerna”, Ligia Dima, a amintit despre donația de documente Enescu primită de instituție și care va fi disponibilă publicului la secția Mediatecă.

Expoziția face parte din Festivalul Internațional „George Enescu”, ediția 2025 și își propune să aducă în atenție viața muzicianului prin prisma propriilor compoziții, dar și a altor înscrisuri inedite.

Foto credit: Episcopia Tulcii