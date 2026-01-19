PS Sebastian: Comuniunea presupune nu doar credință, ci și mulțumire adusă Domnului

„Comuniunea presupune nu doar credință, ci și mulțumire adusă Domnului”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Nicolae” din Potcoava, județul Olt.

Credința

Preasfințitul Părinte Sebastian a subliniat că nu este suficientă doar credința pentru mântuire.

„Evanghelia ne arată tuturor că, prin simpla credință, riscăm să rămânem doar niște leproși vindecați – eventual de lepra ateismului – și putem avea succes doar în lumea aceasta, pentru că în viața de dincolo credința nu mai poate ajuta prea mult”, a explicat Episcopul Slatinei și Romanaților.

„Singură, credința nu este suficientă pentru a ne și mântui, căci având doar credință riscăm să ne pierdem undeva, departe de Dumnezeu, asemenea celor nouă leproși”.

Comuniunea

„Mesajul Evangheliei de astăzi este: treceți peste zăgazurile simplei credințe, dacă vreți să intrați în comuniune cu Domnul, căci nu e suficient să credeți, doar!”, a îndemnat ierarhul.

Credința este poarta de intrare, iar mântuirea propriu-zisă este dobândită prin comuniunea cu Hristos și împlinirea faptelor celor bune.

„Acolo va dăinui comuniunea cu El în iubire și recunoștință (I Cor. 13), de aceea a mântuit Hristos doar pe leprosul care s-a arătat gata și pentru comuniunea cu El. Doar lui i-a adresat cuvintele: credința ta te-a mântuit”.

Foto credit: Episcopia Slatinei și Romanaților