Episcopul Sebastian împlinește 25 de ani de arhierie

Preasfințitul Părinte Sebastian împlinește miercuri 25 de ani de la hirotonia în arhierie și 18 ani de la întronizarea ca episcop al Slatinei și Romanaților.

Episcopul Sebastian s-a născut în data de 5 noiembrie 1966, în oraşul Moreni, jud. Dâmboviţa.

A urmat şcoala primară şi gimnaziul în satul Minieri, jud. Prahova (1973-1981), treapta I la Liceul Economic din Ploieşti (1981-1983) și cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1983-1988). În anul 1988 a fost tuns în monahism şi hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna, jud. Prahova.

A urmat apoi cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (1988-1992), cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Tesalonic – Grecia, obţinând titlul de doctor în Liturgică (1992-1997).

În anul 1996 a fost hirotonit ieromonah. În perioada 1996-1999 a fost stareţ al Schitului Crasna – Prahova, iar apoi între anii 1997-2001 a îndeplinit funcţia de exarh al mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În anul 1998, cu prilejul sfinţirii bisericii noi a Mănăstirii Crasna, a primit rangul de protosinghel, iar în anul 2000, la sărbătoarea Sf. Antim Ivireanul, a fost hirotesit arhimandrit la Mănăstirea Antim din Bucureşti.

În perioada 2001 – 2008 a îndeplinit demnitatea de Episcop Vicar Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura Ilfoveanul, iar în martie 2008 a fost ales ierarh al noii înfiinţate Episcopii a Slatinei şi Romanaţilor.

Foto credit: Basilica.ro

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