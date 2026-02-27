Episcopul Macarie oferă șapte îndemnuri pentru înnoire duhovnicească în Postul Mare

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oferit șapte îndemnuri pentru înnoire duhovnicească în perioada Postului Mare.

Preasfinția Sa a explicat că Postul Sfintelor Paști trebuie să fie transformat într-un timp al împăcării cu Dumnezeu și cu semenii, precum și al solidarității concrete cu cei aflați în suferință.

Nevoința în timpul postului

Ierarhul a îndemnat asumarea nevoinței, evidențiind tensiunea lăuntrică dintre dorințele trupești și aspirațiile sufletului.

„Trupul este carne și vrea carne. Sufletul este cer și vrea cer! De aceea, practicând asceza, în adâncul nostru se simte o tensiune, o adversitate lăuntrică: trupul caută plăcerea, comoditatea, desfătarea; sufletul tânjește după pace, curăție, lumină și comuniune cu Dumnezeu”.

Preasfințitul Părinte Macarie a amintit cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni: „Trupul poftește împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului (Galateni 5, 17)”.

Întâlnirea cu Dumnezeu

Episcopul Europei de Nord a evidențiat importanța rugăciunii: „Ne curăță mintea, ne înmoaie inima, ne încălzește sufletul, înălțându-ne și unindu-ne cu Dumnezeu”.

Totodată, în pregătirea pentru sărbătoarea Învierii Domnului, ierarhul a amintit că lectura duhovnicească din Sfânta Scriptură, spovedania sinceră și comuniunea euharistică sunt căi de întâlnire cu Dumnezeu.

„Dacă trupul simte lipsa hranei obișnuite, sufletul are nevoie de hrană consistentă. Citirea zilnică a Sfintei Scripturi și a cărților duhovnicești ne înnoiește și ne fortifică lăuntric”.

„Când ne spovedim și primim iertare, avem conștiința că ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și nu a unui om, fiindcă duhovnicul este martorul și împuternicitul Domnului”.

„Să participăm la Sfânta Liturghie cu dorință arzătoare și cu pregătire lăuntrică, împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Mântuitorului și lăsându-ne pătrunși pe deplin de prezența Sa”, a mai îndemnat Preasfințitul Părinte Macarie.

Postul în lumea actuală

În contextul provocărilor actuale, Preasfinția Sa a îndemnat la filantropie, îndemnând la sprijinirea celor aflați în nevoie și la depășirea resentimentelor.

„Postul ne cheamă să ieșim din egoism și să-i cuprindem în sufletele noastre nu doar pe cei apropiați ai noștri, ci pe toți semenii noștri, inclusiv pe cei care ne-au greșit sau ne-au făcut rău”.

Preasfințitul Părinte Macarie a încheiat prin a atrage atenția asupra „risipei digitale” și a tulburării sociale, pentru care este nevoie de discernământ în fața provocărilor din mediul online: „Să nu fim absorbiți de fluxul continuu al disputelor și conflictelor și să nu ne lăsăm prinși în mrejele lumii digitale”.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene