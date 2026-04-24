Episcopul Macarie a slujit la hramul Mănăstirii Mirăuți, prima catedrală mitropolitană a Moldovei

Episcopul Macarie al Europei de Nord a slujit joi la hramul Mănăstirii Mirăuți din Suceava, prima catedrală mitropolitană a Moldovei. Lăcașul de cult este o ctitorie voievodală din secolul al 14-lea.

Preasfinția Sa a îndemnat la păstrarea și asumarea adevărului evanghelic: „Credința cea dreaptă pe care a mărturisit-o și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, să o mărturisim și noi și să o ținem vie și curată”.

Ierarhul a subliniat importanța unei vieți virtuoase, în care „ne împodobim sufletul cu smerenia, care este împărăteasa tuturor virtuților” și „lucrăm faptele cele bune”.

În cadrul slujbei, Episcopul Europei de Nord a hirotonit un diacon pe seama mănăstirii și a hirotesit un protosinghel și un arhidiacon. Totodată, i-a acordat arhimandritului Haralambie Țanef, starețul Mănăstirii Mirăuți, Ordinul „Crucea Nordului”.

Părintele stareț a evidențiat bucuria comunității pentru prezența ierarhului: „Anul acesta, hramul a fost încununat prin venirea în mijlocul nostru, cu multă dragoste și dăruire, a Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord”.

Biserica Mănăstirii Mirăuți, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost reorganizată ca mănăstire în anul 2023.

Foto credit: Trinistas TV / Apr 23, 2026