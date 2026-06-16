Episcopul Ignatie: Dumnezeu este Cel care ne poate descoperi ceea ce putem face noi cel mai bine

„Dumnezeu este Cel care ne poate descoperi ceea ce putem face noi cel mai bine”, a spus duminică Episcopul Ignatie al Hușilor despre urmarea lui Hristos. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Coșești, din județul Vaslui.

Ierarhul a explicat că oamenii manifestă prudență atunci când întâlnesc o persoană necunoscută, cu atât mai mult atunci când sunt invitați să îi urmeze exemplul și valorile, subliniind deschiderea Sfinților Apostoli Petru și Andrei la chemarea Mântuitorului.

„Hristos le adresează invitația clară: Veniți după Mine și Eu vă voi face pescari de oameni. Aceștia, fără vreo sincopă, Îl urmează pe Hristos, lucru menționat de către Sfântul Evanghelist Matei prin acel adverb de timp, îndată, lăsându-și mrejele lor”.

„Să urmezi pe cineva înseamnă să crezi în persoana respectivă, să-ți asumi tot ceea ce ține de setul său de valori, de ceea ce gândește, de modul cum se comportă, de mentalitatea acelei persoane”, a adăugat Preasfinția Sa.

Referindu-se la Apostoli, Episcopul Hușilor a evidențiat că aceștia și-au asumat cu responsabilitate misiunea primită de la Hristos, devenind vestitori ai Evangheliei: „A fi pescar de oameni înseamnă să fii apostolul binelui, al frumosului, al credinței în Iisus Hristos și al vestirii Împărăției lui Dumnezeu”.

Să-L urmăm pe Hristos

Preasfințitul Părinte Ignatie a arătat că răspunsul prompt al Apostolilor se explică prin faptul că Dumnezeu cunoaște în profunzime sufletul omului și știe că „noi nu-L putem refuza, pentru că simțim că ceea ce ne spune este cu adevărat pentru noi”.

Episcopul Hușilor a subliniat ce presupune răspunsul la chemarea Mântuitorului: „A-L urma Hristos presupune a trăi viața Lui, a asuma concepția Lui de viață – mentalitatea, cum o numim noi”.

„Nu putem fi ucenicul cuiva sau să spunem că ținem la cineva, dar prin viața noastră să contrazicem ceea ce acea persoană are ca și set de valori. Dacă noi vrem să fim ucenicii lui Hristos este de la sine înțeles că trebuie să fie o armonie între ceea ce El ne împărtășește și modul în care trăim la nivel practic”.

„În momentele de derută, de confuzie, când nu avem o certitudine cu privire la ceea ce trebuie să alegem, ar fi minunat să-I cerem ajutorul lui Dumnezeu, să-L rugăm să ne deschidă calea”, a mai spus Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie l-a hirotonit preot pe diaconul Rareș Daniel Ilie și l-a instalat ca paroh al comunității din Coșești.

Foto credit: Episcopia Hușilor