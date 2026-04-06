Episcopul Emilian Birdaș, pomenit la 30 de ani de la trecerea în veșnicie: S-a identificat cu misiunea încredințată

Episcopul Emilian Birdaș a fost comemorat sâmbătă la 30 de ani de la trecerea în veșnicie, la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeș. PS Lucian a apreciat asumarea misiunii primite de ierarhul vrednicului de pomenire.

Episcopul Caransebeșului a oficiat slujba parastasului la mormântul înaintașului său aflat în lăcașul de cult necropolă a eparhiei.

La slujbă au participat atât credincioși, cât și preoți care au primit Sfânta Taină a hirotoniei din partea Episcopului Emilian Birdaș.

„Episcopul Emilian Birdaș și-a iubit misiunea, și-a asumat misiunea pe care Arhiereul Cel Veșnic i-a încredințat-o. A fost un om iubitor de Biserică și iubitor de oameni, apreciat de foarte mulți intelectuali, un om care își făcea slujba deplin în toată vremea și în tot ceasul. El ținea la rânduială și slujea frumos, cu multă atenție și cu multă luare aminte”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian.

„A fost un om care s-a identificat cu misiunea care i-a fost încredințată, atât la Alba Iulia, cât şi la Caransebeș. În primul rând, aici la Caransebeș, episcopul Emilian a gândit construirea unei noi Catedrale, una reprezentativă pentru o episcopie răstignită de regimul comunist”, a subliniat Episcopul Caransebeșului.

Episcopul Emilian Birdaș a trecut la cele veşnice în data de 5 aprilie 1996. El a reactivat Episcopia Caransebeșului în anul 1994, după ce a fost episcop vicar la Arad și fost episcop al Alba Iuliei, din 1975 până în 1990. La Caransebeș a început construcția unei catedrale episcopale și a reluat tipărirea Foii Diecezane și a Calendarului Românului.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului