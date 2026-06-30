Episcopul Benedict a îndemnat la compasiune față de cei aflați în suferință: Să nu fim indiferenți

Episcopul Benedict al Sălajului a îndemnat duminică la compasiune față de cei aflați în suferință, subliniind că, în fața durerii aproapelui, trebuie „să nu fim indiferenți”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Sighetu Silvaniei și a sfințit lucrările de restaurare realizate la biserica de lemn, monument istoric.

Ierarhul a subliniat că sutașul din Evanghelie devine un model nu doar prin credința sa, ci și prin grija manifestată față de slujitorul aflat în suferință: „Nu se întâmplă foarte des ca cel mare să se intereseze de cel mic”.

„Avem de-a face cu un ofițer care manifestă credință. Ce înseamnă credință? Această încredere că, dacă Domnul va zice un cuvânt, se va întâmpla potrivit cuvântului pe care îl spune”.

Ajutorul pentru semeni

Pornind de la gestul sutașului, care a mijlocit pentru sluga sa fără ca aceasta să îi ceară ajutorul, Preasfințitul Părinte Benedict a arătat că iubirea creștină nu rămâne pasivă: „Ni se cere și nouă, din propria inițiativă, când vedem un om în suferință, să facem ceva, nu să așteptăm să ne ceară”.

Episcopul Benedict a evidențiat că apropierea de omul aflat în suferință presupune mai mult decât un ajutor oferit din exterior, însemnând participare sinceră la durerea celuilalt.

„Este foarte greu și costisitor pentru lăuntrul nostru efectiv să intri în pielea celui care suferă și să-i simți suferința lui ca pe propria ta suferință”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Cosmin-Marian Naghi a primit rangul de iconom stavrofor pentru activitatea pastoral-misionară și administrativă desfășurată.

Foto credit: Episcopia Sălajului