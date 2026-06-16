Sfinții sunt lângă noi, a spus Episcopul Benedict în Duminica Tuturor Sfinților Români

„Sfinții sunt lângă noi și suntem chemați să fim sfinți”, i-a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, pe credincioșii parohiei din Inău, județul Sălaj.

Preasfinția Sa a explicat că Duminica Tuturor Sfinților Români îi apropie pe credincioși de modelele de viață sfântă din propriul neam și le arată că sfințenia este o chemare actuală, nu doar o realitate a trecutului.

„Sfinții nu sunt doar oameni îndepărtați de noi ca timp, ca spațiu și priviți cu admirație, ci sunt cei care ne arată cum noi am putea să fim sau cum suntem chemați să devenim”.

Sfinții vindecă neamul

Preasfinția Sa a subliniat că „avem o istorie de sfinți, avem o geografie de sfinți și avem mai ales o viață neîntreruptă în rânduiala Evangheliei în Biserica noastră Ortodoxă”.

„Sfinții ne vindecă neamul. Precum într-o familie, când cineva își sfințește viața, nu doar că stabilizează genealogia unui neam, dar vindecă și neamul de dinainte prin faptul că se vindecă pe sine”.

Ierarhul a arătat și că întâlnirea cu sfinții îi ajută pe credincioși să își vadă propriile neputințe și să înceapă un drum nou în relația cu Dumnezeu.

„Avem nevoie să ne uităm la propriile noastre căderi, avem nevoie să înțelegem micimile noastre, vulnerabilitățile noastre și uneori răutățile gratuite de care dăm dovadă. Și de aici poate să înceapă un nou drum”, a explicat Preasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, Episcopul Sălajului a binecuvântat noua capelă mortuară ridicată în localitate cu sprijinul Primăriei Someș-Odorhei și al credincioșilor parohiei.

Cu acest prilej, ierarhul a acordat distincții celor care au contribuit la realizarea proiectului. Gramata episcopală pentru ctitori a fost oferită părintelui paroh Claudiu Bene și primarului comunei Someș-Odorhei, Ioan Șandor, iar alți binefăcători ai comunității au primit diplome de apreciere pentru sprijinul acordat.

Foto credit: Episcopia Sălaj