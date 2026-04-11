Să le urmăm credința eroilor lui Hristos, a îndemnat Episcopul Australiei și Noii Zeelande în Pastorala de Paști

„Să le urmăm credința acestor eroi ai credinței în Hristos Domnul”, a îndemnat Episcopul Mihail în Pastorala de Paști adresată românilor din Australia și Noua Zeelandă.

Preasfinția Sa a subliniat că Învierea Domnului reprezintă centrul credinței creștine și împlinirea vieții duhovnicești a credincioșilor: „Sărbătorim Învierea care este cea mai mare și mai importantă sărbătoare a creștinilor”.

Episcopul Australiei și Noii Zeelande a evidențiat importanța pregătirii duhovnicești din perioada Postului Mare: „Pregătirea pentru ziua cea mare a Învierii Domnului nu este numai de natură ascetică, ci ne îndeamnă la lucrarea faptelor bune, a virtuților, ca expresie a iubirii de Dumnezeu și a urmării lui Hristos”.

„Curățindu-ne pe noi înșine de patimi egoiste, de gânduri rele, de lăcomie și înșelăciune, de vorbire de rău, de judecata aproapelui, de intrigi și de fapte păcătoase, căutăm să împlinim legea lui Hristos”, a adăugat ierarhul.

De la păcat la virtute

Episcopul Mihail a amintit că viața creștină este o permanentă trecere de la păcat la virtute, în lumina învățăturii apostolice: „Căci cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după Duh, cele ale Duhului. Căci dorința cărnii este moarte, dar dorința Duhului este viață și pace” (Rom. 8, 5-6).

„Pentru că El a acceptat moartea, să murim și noi pentru păcat, ca să trăim pentru dreptate”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Exemplul sfintelor femei

Ierarhul a amintit de anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), evidențiind modelul femeilor mironosițe și al Maicii Domnului:

„Avem exemplul mironosițelor femei, dar în mod special, avem exemplul Maicii Domnului care mijlocește la tronul Preasfintei Treimi”.

Să-L mărturisim pe Hristos

Episcopul Australiei și Noii Zeelande a transmis la final un mesaj de binecuvântare și nădejde pentru toți credincioșii.

„Harul, bucuria și lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse cu belșug în familiile dumneavoastră, în inimile tuturor ca să-L mărturisim pe Hristos Înviat din morți cu același curaj și cu aceeași dragoste pe care au avut-o femeile mironosițe, sfinții apostoli, martirii și sfintele femei românce în toată istoria neamului nostru românesc”.

Primii români care vor sărbători Învierea Domnului sunt din Australia și Noua Zeelandă. Pastorala de Paști poate fi citită integral pe site-ul eparhiei.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu