Episcopul Antonie în rugăciune alături de membrii Parohiei „Nașterea Domnului” din Bălți

Preasfințitul Părinte Antonie a slujit duminică la Parohia „Nașterea Domnului” din Bălți. Biserica și-a sărbătorit recent hramul potrivit calendarului nerevizuit.

Episcopul de Bălți a săvârșit Sfânta Liturghie și a vorbit despre semnificația Duminicii după Nașterea Domnului.

Ierarhul i-a acordat „Crucea Centenarului” părintelui paroh Petru Botezatu pentru activitatea desfășurată în Mitropolia Basarabiei.

Distincția a fost oferită „în semn de apreciere și binecuvântare pentru activitatea jertfelnică, rodnică și folositoare în viața și misiunea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, în duhul adevărului, al unității și al dăruirii iubitoare față de Hristos și de poporul dreptcredincios”, a precizat Episcopul de Bălți.

Părintele Petru Botezatu a adresat mulțumiri și l-a invitat pe Preasfințitul Părinte Antonie să mai viziteze comunitatea.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți