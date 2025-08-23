Episcopia Spaniei și Portugaliei susține programul pentru tineri profesioniști „România vrea să te cunoască”

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei este partener în programul „România vrea să te cunoască – Young Professionals Programme”, lansat de Asociația Cred în România cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, al Repatriot, al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) și al altor instituții.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a dat binecuvântare ca această inițiativă să ajungă la cât mai mulți tineri români prin intermediul parohiilor românești din Spania și Portugalia, care sunt chemate să sprijine promovarea ei.

Programul se adresează tinerilor români din diaspora și Republica Moldova cu vârste cuprinse între 20–35 de ani, aflați la început de drum profesional, cărora le poate oferi:

stagii plătite și locuri de muncă permanente în companii și instituții din România;

experiență culturală unică în București;

sprijin pentru relocare, integrare și orientare profesională;

activități pentru redescoperirea identității naționale și spirituale.

Ofertele de muncă se găsesc online aici, iar procesul de selecție include: Curriculum Vitae, scrisoare de motivație și interviu online. Pentru detalii, tinerii pot scrie la [email protected].

Foto credit: Credinromania.ro