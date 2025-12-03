Episcopia Slatinei și Romanaților organizează o colectă de Crăciun: Un dar, din suflet

Episcopia Slatinei și Romanaților, prin Centrul Social al Eparhiei, alături de Liga Tinerilor Creștin Ortodocși Români filiala Olt și Asociația „Sfântul Policarp”, organizează ediția a 10-a a campaniei de Crăciun „Un dar, din suflet”.

Se vor colecta: hăinuțe, jucării, alimente, produse de igienă și de curățat, pentru a fi distribuite copiilor nevoiași și familiilor cu mulți copii, care trăiesc în lipsuri și au nevoie de sprijin.

Potrivit Episcopiei Slatinei și Romanaților, printre beneficiar se vor și alte persoane nevoiașe de pe teritoriul Eparhiei.

Donațiile se pot face la Centrul Social al Episcopiei Slatinei și Romanaților din Slatina, județul Olt. Detalii organizatorice se pot găsi pe siteul Eparhiei.

Foto credit: Arhiva Arhiepiscopia Sucevei

