Episcopia Sălajului va avea un centru de tineret: PS Benedict sfințește piatra de temelie

Episcopia Sălajului a anunțat debutul lucrărilor la Centrul misionar de tineret „Sfântul Nicolae”. Piatra de temelie va fi sfințită sâmbătă de Preasfințitul Părinte Benedict.

Acesta va cuprinde spații de cazare, săli pentru activități, un paraclis, bucătărie și sală de mese și o curte primitoare pentru desfășurarea activităților în aer liber.

Punerea pietrei ce temelie va avea loc la ora 15:00, pe amplasamentul centrului din localitatea Horoatu Crasnei, județul Sălaj.

„Centrul Sfântul Nicolae este primul centru de tineret din eparhia noastră, un vis care prinde contur și un spațiu gândit de la zero pentru tinerii noștri. Aici ei se vor întâlni, se vor ruga, vor învăța, se vor juca și vor crește împreună în credință și prietenie”, transmit reprezentanții Episcopiei Sălajului.

De asemenea, eparhia dezvoltă la Zalău, un centru educațional și de întâlnire dedicat tinerilor, intitulat OrthoCaffé, gândit ca un spațiu în care aceștia să se simtă acasă, să fie ascultați și sprijiniți în dezvoltarea lor spirituală și intelectuală.

Într-un interviu acordat Radio România Actualități, Episcopul Sălajului a subliniat că proiectul urmărește să creeze contexte în care tinerii să propună activități și să crească împreună.

„Noi, cei mari, datori suntem să creăm contexte fericite în care tinerii să se manifeste și proiectul acesta se desfășoară tocmai în direcția indicată. Adică un arhondaric, chiar zicem noi, în termeni mai specifici, o casă de oaspeți în care ei să se simtă și gazde și oaspeți deopotrivă”, a declarat atunci Preasfințitul Părinte Benedict.

