O cafenea ca centru educațional în Zalău: Episcopul Sălajului dorește ca tinerii să fie ascultați

Episcopia Sălajului dezvoltă la Zalău un centru educațional și de întâlnire dedicat tinerilor, intitulat OrthoCaffé, gândit ca un spațiu în care aceștia să se simtă „acasă”, să fie ascultați și sprijiniți în dezvoltarea lor spirituală și intelectuală.

Într-un interviu acordat miercuri la Radio România Actualități, Episcopul Benedict al Sălajului a subliniat că proiectul urmărește să creeze contexte în care tinerii să propună activități și să crească împreună, într-un model bazat pe principiul „tineri pentru tineri”.

„Noi, cei mari, datori suntem să creăm contexte fericite în care tinerii să se manifeste și proiectul acesta se desfășoară tocmai în direcția indicată. Adică un arhondaric, chiar zicem noi, în termeni mai specifici, o casă de oaspeți în care ei să se simtă și gazde și oaspeți deopotrivă”, a declarat Preasfințitul Părinte Benedict.

Potrivit episcopului, centrul va funcționa ca un spațiu viu, cu activități organizate regulat, în funcție de interesele și abilitățile pe care le au tinerii.

O casă doar a tinerilor

Conceptul propus îmbină atmosfera prietenoasă a unei cafenele cu rolul formativ al unui centru educațional, în care dialogul și creativitatea să fie elemente centrale.

„Bucurie, foarte multă creativitate, libertate în sensul cel mai pozitiv arhondaric. Și da, dacă vreți, conceptul de cafenea. Bem o cafea împreună, mâncăm o prăjitură, gătim clătite, așa ca să ne simțim bine și, până la urmă, știm că locul acela este o posibilă casă a noastră în care suntem doar noi, tinerii, și punem la cale o lume întreagă”, a afirmat Preasfinția Sa.

„Nu este o simplă cafenea, este un centru educațional, un spațiu în care tinerii vor putea propune, vor învăța, se vor simți liberi, sprijiniți și înțeleși”, a precizat Episcopul Sălajului.

Aproprierea reală de tineri

Preasfințitul Părinte Benedict a evidențiat dorința de apropiere reală de generațiile tinere, prin ascultare și dialog direct: „Eu nu vreau să propun activități. Eu vreau să-mi spună tinerii ce așteaptă de la mine, ca cleric, și cum aș putea să îi ajut”.

„Cred că, în primul rând, e nevoie de un spațiu în care tinerii să se simtă ascultați, apreciați, nejudecați și să putem și să oferim o anumită direcție, în așa fel încât să se arate frumusețea ortodoxiei, vioiciunea ortodoxiei, tinerețea ortodoxiei”, a subliniat episcopul.

Proiectul urmează să fie implementat după ce municipalitatea a aprobat, în luna octombrie a anului trecut, transmiterea cu folosință gratuită către Episcopia Sălajului a unui spațiu situat în zona centrală a municipiului Zalău, pentru amenajarea centrului dedicat tinerilor, potrivit Radio România.

Acesta este al doilea proiect al unei eparhii de creare a unui spațiu pentru tineri, care poartă numele de OrthoCaffé. Episcopia Devei și Hunedoarei a implementat, de asemenea, un proiect similar care funcționează neîntrerupt de zece ani.

