Episcopia Maramureșului și Sătmarului, alături de o văduvă căreia i-a ars casa

Episcopia Maramureșului și Sătmarului ajută o văduvă din localitatea Săsar, căreia i-a ars locuința în noaptea dintre 18 spre 19 octombrie.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a vizitat duminică gospodăria distrusă de flăcări.

Comunitatea de credincioși, împreună cu Primăria Comunei Recea și cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului se vor mobiliza pentru a o sprijini pe doamna Doinița ca să depășească această grea încercare și să își poată reconstrui locuința, transmite eparhia.

Preasfinția Sa a oficiat duminică dimineață Sfânta Liturghie în Parohia Săsar I, după care a sfințit capela mortuară a comunității.

Eparhiile din Patriarhia Română ajută constant familiile care trec prin astfel de situații. Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat duminică o colectă pentru persoanele afectate de explozia din Capitală.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului