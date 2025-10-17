Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o colectă pentru victimele accidentului din Capitală

Arhiepiscopia Bucureștilor va organiza duminică, 19 octombrie, o colectă în beneficiul victimelor exploziei de pe Calea Rahovei din Capitală. Anunțul a fost făcut de Părintele Ionuț Tutea, coordonatul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Donațiile vor fi strânse după Sfânta Liturghie în toate parohiile din eparhie și vor fi virate în Contul pentru sinistrați al Arhiepiscopie Bucureștilor, urmând ca apoi, în funcție de nevoile identificate, să fie alocate familiilor afectate de explozie.

„Patriarhia Română se alătură prin rugăciune și își exprimă compasiunea față de toți cei afectați de această nenorocire”, a transmis vineri Biroul de presă al instituției.

Preoții de la parohiile din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate și tuturor celor care au nevoie de mângâiere în aceste clipe grele, a mai anunțat Patriarhia Română.

Accidentul

Un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală a fost afectat vineri de o explozie, cel mai probabil în urma unei scurgeri de gaze. Autoritățile au evacuat toți locatarii, imobilul prezentând risc ridicat de prăbușire.

Bilanțul victimelor este de 3 morți și 15 răniți, din care 13 au necesitat spitalizare. În imediata vecinătate a blocului se află Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, care a suferit avarii din cauza suflului exploziei.

Primăria Municipiului București a anunțat numărul de telefon la care se poate suna pentru a beneficia de cazare gratuită în regim de urgență la hoteluri din Capitală: 021.9524. Deja 32 de persoane sunt transportate la cazare.

Foto credit: Agerpres / Silviu Matei