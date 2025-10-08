Episcopia Hușilor a organizat o seară festivă dedicată vârstnicilor

Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, a organizat sâmbătă Balul Seniorilor, eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Manifestarea a reunit 140 de vârstnici beneficiari ai serviciilor de asistență socială din Episcopia Hușilor.

„A fost o seară în care emoția, recunoștința și bucuria s-au împletit, iar chipurile seniorilor au strălucit de fericire. Acești oameni minunați, care au purtat pe umeri ani de muncă, sacrificiu și grijă pentru familii și comunitate, au fost pentru câteva ore în centrul atenției – așa cum merită”, a declarat părintele Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși.

Părintele Vladimir Beregoi a spus că dincolo de frumusețea serii, ceea ce rămâne este recunoștința profundă pentru seniorii noștri și promisiunea că vor fi mereu onorați și prețuiți.

Un moment deosebit al serii a fost oferit de Ansamblul „Plaiurile Prutului”, care, prin muzica și dansurile lor autentice, ce au readus în sufletele seniorilor amintiri prețioase și dor de tinerețe, a mai precizat președintele asociației.

Ziua Persoanelor Vârstnice

Ziua Internațională a Vârstnicilor este marcată atât în Patriarhia Română, cât și la nivel internațional, în data de 1 octombrie.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română în ședința din 25-26 octombrie 2023, an care a fost dedicat de Biserica noastră Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice.

Biserica Ortodoxă Română desfășoară numeroase proiecte de sprijin pentru vârstnici: atât în plan social-filantropic, prin ajutoare materiale, cât și în plan psiho-emoțional, prin înființarea de cămine și centre de zi pentru vârstnici, prin activități inter-generaționale, care aduc tinerii aproape de vârstnici și altele asemenea.

Foto credit: Episcopia Hușilor