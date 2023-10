Proiectul „ReScriem Povești” la final: Bătrânele de la Mănăstirea Christiana au primit bucurie și prețuire

Asociația Diaconia a Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat duminică, la Mănăstirea Christiana din București, evenimentul de încheiere a proiectului „ReScriem Povești – Reabilitare socio-emoțională prin art-terapie”, derulat cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei.

Proiectul s-a finalizat cu lansarea cărții „Rescriem povești”, de Claudiu și Oana Miu, care include poveștile de viață ale bătrânelor, rescrise după atelierele de art-terapie și discuțiile doamnelor cu psihoterapeuta Oana Miu.

Au participat Părintele Ionuț Tutea, președintele Asociației Diaconia, Laura Irimia, coordonatoarea proiectului, echipa de proiect, beneficiarii – doamnele îngrijite și găzduite la Căminul de bătrâne al mănăstirii, precum și copii și adolescenți voluntari – cea mai mare parte beneficiari ai Centrului de zi pentru copii „Sf. Mc. Sofia” a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Mă bucur să văd pe toată lumea adunată astăzi aici. Astăzi nu este despre noi, ci este despre dumneavoastră, distinse doamne, și despre acești copii minunați care, sub îndrumarea echipei de la centrul eparhial, au reușit să facă lucruri minunate”, a spus Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Aș vrea să văd și în viitor pe micuți venind și vizitând pe doamnele de la acest așezământ pentru persoane vârstnice, pentru a se putea bucura în continuare de înțelepciunea și de bogata experiență de viață pe care acestea le pot împărtăși. Felicitări tuturor!”

„Dacă vrem să avem copii care să crească frumos și să rânduiască în bine societatea viitoare, atunci trebuie să îi aducem cât mai des în apropierea bătrânilor, pentru a învăța de la ei”, a declarat părintele consilier pentru Radio Trinitas.

„Proiectul de față tocmai aceasta face. Este o actualizare comună a poveștii neamului nostru, a societății noastre. Bunici și copii scriu împreună povestea vieții în Biserică, în Hristos, în societatea aceasta, pe care o vrem cu toții mai bună.”

„Iubirea dezinteresată pe care maicile o arată vârstnicilor este plusul pe care îl oferă centrele pentru persoane vârstnice ale Bisericii. Cei care lucrează aici au această motivație superioară a jertfelniciei, a urmării lui Hristos. Căutăm să iubim după puterile noastre pe cei din jur și să oferim zile mai frumoase, mai ușoare, celor care au nevoie de ajutorul nostru”, a adăugat consilierul eparhial.

„Suflet de aur și argint în păr”

Laura Irimia a explicat în ce a constat proiectul: „Din luna august au fost susținute aici opt ateliere de art-terapie în care am avut bucuria să le cunoaștem mai bine pe iubitele noastre doamne, aici, de față.”

„De asemenea, ne-am dorit să creăm o punte intergenerațională de comunicare prin joc și voie bună. 20 de copii s-au bucurat de înțelepciunea și sfaturile rezidentelor din Căminul de bătrâne al Mănăstirii Christiana”, a adăugat Laura Irimia.

„Am descoperit aici oameni frumoși, cu suflet de aur și argint în păr, de la care noi am avut de fiecare dată de învățat, și dorim să vă mulțumim din suflet fiecăreia în parte pentru acest timp frumos petrecut împreună.”

Laura Irimia a mulțumit Maicii Starețe Benedicta Chirobocea și întregii echipe a proiectului.

Oana Miu, psihoterapeut, a explicat mai bine nevoile la care au răspuns activitățile din proiect.

„Persoanele în vârstă care își părăsesc mediul de acasă și se mută într-un azil de bătrâni intră într-o fază a vieții lor în care contactul cu prietenii și cu familia este foarte mult diminuat. Iar această situație duce adesea la un sentiment de singurătate, cu o deteriorare a sănătății fizice și psihice.”

„Sentimentele de inutilitate accelerează emoțiile negative, angoasa de abandon este proporțională cu nevoia afectivă, iar vârstnicul instituționalizat trăiește un sentiment de devalorizare continuă”, a spus psihoterapeuta.

„Proiectul Rescriem povești și -a propus ca, prin intermediul atelierelor de art-terapie, să-i ajute pe vârstnicii instituționalizați să privească din altă perspectivă etapa în care se găsesc și astfel să regăsească bucuria de a trăi, recunoștința pentru toate capitolele prin care au trecut în viață și pacea sufletească.”

Copiii, invitați să le mai viziteze pe doamnele în vârstă

„A fost o experiență inedită pentru noi, atât prin amploarea proiectului, desfășurat pe o perioadă de opt săptămâni, cât și prin tematica aleasă, cea de terapie din artă, sunet și narațiune”, a spus Maica Dositeea Savin, coordonatoarea Căminului de bătrâne al Mănăstirii Christiana.

„Am constatat cu bucurie că aceste ateliere de artă și-au pus amprenta pe sufletul doamnelor și au adus un plus în centru prin modalitatea de desfășurare, prin persoanele care s-au implicat cu tot sufletul și au adus aici entuziasmul, căldura și lumina sufletului lor.”

Maica Dositeea Savin a spus că a fost în mod deosebit impresionată de atelierul intergenerațional, „prin veselia care a molipsit pe toată lumea – copii, tineri și bătrâni”.

„Constat cu bucurie acum, la final de proiect, că acesta și-a atins scopul, că a reușit să atingă corzile sensibile ale sufletului doamnelor noastre, făcându-le să pășească cu mai multă încredere în capacitatea lor creativă și să privească cu mândrie realizările lor personale: obiectele din lut ceramic, tablourile, aranjamentele florale, cartea, fotografiile realizate pe parcursul acestor întâlniri”, a mai spus Maica Dositeea Savin.

„Vă mulțumim pentru toate darurile cu care ne-ați copleșit și vă așteptăm cu drag să ne mai treceți pragul căminului, dumneavoastră fiind acum parte din familia noastră!”

Doamna Ioana, fostă profesoară de franceză și rusă și rezidentă a căminului de bătrâne al mănăstirii, le-a mulțumit, în numele tuturor rezidentelor, copiilor implicați în proiect: „Ce ați făcut arată forța voastră de caracter”, le-a transmis ea.

„Cel mai mult mi-a plăcut să le văd fericite!”

„Și un vis poate deveni realitate! Vă dorim să fiți ascultători cu mic, cu mare, să vă iubiți părinții și, prin rezultate bune la învățătură, să aduce bucurie în sufletul lor. Vă rog să înțelegeți că viața le este dată oamenilor întru înseninarea zilelor, nu pentru întristarea sufletului. Vă doresc succes în tot ce veți face pentru binele vostru și al semenilor noștri!” a încheiat doamna Ioana.

Discursurile au fost urmate un scurt moment de balet oferit de Iarina Miu și de un microrecital al copiilor de la Centrul de zi pentru copii „Sf. Mc. Sofia”, acompaniați de Andra Petre la chitară și de Alexandra Ignat, nevăzătoare, la pianină.

În finalul evenimentului, copiii și vârstnicii au făcut schimb de daruri. În curtea așezământului au fost eliberate apoi baloane alb-albastre, simboluri ale gândurilor bune și ale rugăciunilor înălțate către Dumnezeu.

„A fost frumos. S-au bucurat doamnele, am făcut și noi o faptă bună și ne-am bucurat și noi”, a declarat unul din copiii implicați în proiect, Tudor Robert, în vârstă de 16 ani.

„Mi-a plăcut foarte mult că le-am ajutat și le-am văzut fericite pe aceste doamne. Sufletul meu a simțit ceva neașteptat, nu am mai avut acest sentiment vreodată”, a mărturisit și Maria Cosmina, în vârstă de 15 ani.

„Mă bucur că ne-am jucat cu ele, că am făcut activitățile acestea. Am avut niște plase mari cu care trebuia să prindem niște mingi mari și altă activitate în care am desenat împreună. Cel mai mult mi-a plăcut să le văd pe ele fericite. Mă bucur că am putut să le aducem un zâmbet pe buze. Dacă vor mai fi astfel de acțiuni cu siguranță voi mai participa.”

