Episcopia Caransebeșului anunță începerea proiectului Centrului „Sfânta Parascheva” destinat copiilor vulnerabili

Proiectul centrului multifuncțional „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din localitatea Oțelu Roșu, județul Caransebeș, a început, începând cu data de 1 octombrie, a anunțat Episcopia Caransebeșului prin intermediul unui comunicat de presă.

Proiectul vine în sprijinul copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar.

Centrul este dotat cu facilități sportive și culturale și va oferi servicii sociale de tip centru de zi, dedicate dezvoltării deprinderilor de viață independentă și incluziunii socio-educaționale.

Noul obiectiv va oferi servicii pentru 260 de copii aflați în situație vulnerabilă. Aceștia vor beneficia de consiliere socială, psihologică și medicală, dar și de sprijin educațional și vocațional, adaptat nevoilor fiecăruia.

Activități pentru cei mici și pentru cei mari

Noua instituție va asigura zilnic o masă caldă, iar programul va fi completat cu diverse activități de socializare, menite să stimuleze dezvoltarea personală și să ofere copiilor experiențe pozitive și sigure.

Pe lângă serviciile dedicate copiilor, proiectul include și activități de consiliere parentală pentru familiile acestora, campanii de informare și prevenire (legate de consumul de alcool și droguri, violență sau discriminare), precum și parteneriate cu școlile și ONG-uri locale, pentru a consolida rețeaua de sprijin comunitar.

Construcția noului centru trebuie să se încheie în termen de 48 de luni și este pus sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului