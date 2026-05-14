Ministrul interimar al Dezvoltării a vizitat Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, aflată în restaurare

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a efectuat miercuri o vizită de lucru la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, unde sunt în desfășurare lucrări de restaurare ale ansamblului monahal.

În cadrul vizitei, ministrul a fost însoțit de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al eparhiei, de reprezentanți ai mănăstirii și de membri ai Permanenței Consiliului Eparhial.

Alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și de prefectul județului, Bogdan George Păstrăv, delegația a analizat stadiul lucrărilor din cadrul amplului proiect de restaurare care vizează șapte obiective distincte: Biserica „Sfântul Gheorghe”, stăreția, corpul de chilii, Paraclisul „Sfântul Ioan cel Nou”, clisiarnița, zidul de incintă și amenajările exterioare.

Prezentarea lucrărilor

Datele tehnice privind evoluția lucrărilor au fost prezentate de Florin Axinte, director tehnic al companiei „General Construct Suceava”, care a evidențiat și necesitățile suplimentare apărute pe parcursul execuției, între care modernizarea sistemelor termice și amenajările peisagistice.

Vizita a inclus și un moment de rugăciune în Paraclisul mănăstirii, la racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în prezența Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i-a oferit ministrului interimar Cseke Attila-Zoltán un coș cu ouă încondeiate și o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

Importanța păstrării patrimoniului

Părintele Alexandru-Flavian Sava, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a subliniat pentru Trinitas TV importanța vizitei oficiale și dimensiunea proiectului de restaurare.

„Prin vizita ministrului interimar Cseke Attila-Zoltán, înțelegem cât de importantă este și această bucățică din țara noastră, Bucovina, care desfășoară nu doar o lucrare de misiune, păstorindu-și credincioșii, ci și o lucrare de restaurare a obiectivelor monument istoric”.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a afirmat că această lucrare de restaurare „sporește ceea ce înaintașii noștri au lăsat în vremuri mai puțin prielnice din trecut, ne-au lăsat nouă, ca să le gestionăm și să le păstrăm cu demnitate”.

Proiectul de restaurare

Contractul de finanțare pentru realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a ansamblului monahal a fost semnat în august 2022. Investiția, finanțată prin Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții, are o valoare de aproape 66 de milioane de lei.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a mănăstirii a fost inclusă în patrimoniul cultural mondial UNESCO în anul 1993.

Ansamblul monahal are o istorie de peste cinci secole și a îndeplinit, de-a lungul timpului, rolul de reședință mitropolitană a Moldovei, iar din 1991 este reședință arhiepiscopală.

