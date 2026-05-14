PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit o capelă militară în Capitală, închinată Sfinților Martiri Brâncoveni

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a sfințit joi capela militară a Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava” din Capitală, închinată Sfinților Martiri Brâncoveni.

La slujba de sfințire au participat părintele Ciprian Ion Ioniță, Consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic, preoți militari și slujitori din cadrul unităților militare și instituțiilor de învățământ militar din București și din țară.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat legătura dintre viața militară și lupta duhovnicească, evocând numeroasele descrieri folosite de Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale.

„Folosește adeseori realități din lumea sportului pentru a arăta anumite lucruri duhovnicești de o mare profunzime. De exemplu compară viața omului creștin cu o competiție. Și așa cum în lumea sportivă cei care ies pe locul întâi iau cununa, așa și în lupta noastră cu păcatul, cu ispitele, cu încercările. Cununa mântuirii o iau cei care ajung până la capătul pistei”.

„Sfântul Apostol Pavel folosește din belșug și anumite realități din viața militară, îndemnându-i pe creștini să ia platoșa credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului și sandalele păcii”, a adăugat Preasfinția Sa.

Modelul Sfinților Martiri Brâncoveni

Episcopul vicar patriarhal a subliniat modelul oferit de Sfinții Martiri Brâncoveni, ocrotitorii viitoarei biserici care urmează să fie construită în cadrul unității militare.

„Când a venit vremea mărturisirii dreptei credințe, domnitorul a refuzat în mod categoric această ofertă, preferând să moară el și cei patru băieți ai lui”.

Adresându-se elevilor de la Liceul Militar din Câmpulung Moldovenesc, prezenți la eveniment, Preasfinția Sa a arătat că Sfinții Brâncoveni rămân repere pentru formarea spirituală și morală a tinerilor: „Sunt icoane extraordinare, poate cele mai înalte modele pentru educația oricărui tânăr și oricărui bun român”.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că mărturisirea credinței și dragostea de neam trebuie să rămână unite în viața militarilor după modelul martirilor brâncoveni: „Să fii patriot și să fii creștin ortodox în același timp, plătind pentru această nobilă identitate de a fi român și creștin, dacă este nevoie, chiar cu prețul vieții”.

„Dorim ca locul acesta, binecuvântat astăzi și îmbrăcat cu harul Duhului Sfânt, să fie un real reazăm în viața și activitatea pe care o desfășoară ostenitorii acestui batalion”, a mai spus ierarhul.

Credință și jertfă

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin, și-a exprimat dorința ca exemplul și virtuțile Sfinților Brâncoveni să rodească în viața militarilor: „Să fie la fel de virtuoși în credință, în dragostea de țară și în dorința de sacrificiu”.

„În fiecare zi poate e nevoie să facem un sacrificiu, să lăsăm ceva de la noi pentru ceilalți sau pentru un serviciu sau pentru țară”.

La rândul său, comandantul Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”, colonelul Cezar Cucoș, a mărturisit că inițiativa amenajării unei capele militare a pornit în urmă cu doar câteva luni: „Niciodată nu m-am așteptat ca lucrurile să se deruleze atât de repede, probabil cu ajutorul lui Dumnezeu iată că astăzi este sfințită”.

„Dincolo de uniformă și de sarcinile pe care le avem, avem suflete, avem probleme, dorințe și gânduri”, a afirmat comandantul brigăzii, adăugând că noua capelă va fi un loc în care militarii se vor putea ruga „pentru sufletele noastre și pentru sufletele celor plecați”.

„Este un loc unde ne putem ruga astfel încât Dumnezeu să ne ajute să devenim mai răbdători, mai înțelegători, mai puternici”, a adăugat colonelul Cezar Cucoș.

Distincții pentru implicare și dăruire

La finalul evenimentului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit ordine, ranguri bisericești și diplome celor implicați în amenajarea capelei și în susținerea activităților spirituale din cadrul Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”.

Preotul militar Nicolae Nica a primit rangul de iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu și bederniță.

Totodată, comandantul brigăzii, Cezar Cucoș, a primit Ordinul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar colonelul Ilie Melinte și locotenent-colonelul Nelu Chirilă au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

În semn de recunoștință, comandantul brigăzii i-a oferit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul o diplomă de onoare și placheta Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”. Diplome de onoare au fost acordate și clericilor care au participat la slujba de sfințire.

