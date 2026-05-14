Parteneriat între MAE și Biserica Ortodoxă Română: Activități de promovare a limbii române în diaspora de Ziua Copilului

Parohiile românești din diaspora vor organiza, de Ziua Copilului, activități educative în limba română, în cadrul unui demers susținut de Ministerul Afacerilor Externe și Patriarhia Română pentru promovarea identității culturale și spirituale a românilor din afara țării.

Tema a fost discutată luni în cadrul celei de-a treia ședințe a Grupului de lucru interinstituțional de coordonare cu instituțiile cu atribuții în studierea limbii române în străinătate (GLROS), constituit la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.

Din grup fac parte reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Ministerului Educației și Cercetării, Institutului Limbii Române, Institutului Cultural Român, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și ai Patriarhiei Române, prin Sectorul Relații Creștine, Interreligioase și Comunități Românești Externe.

Mărturie vie a credinței lui Hristos în diaspora

În cadrul reuniunii, reprezentantul Patriarhiei Române, părintele consilier patriarhal Costin Spiridon, a prezentat o sinteză a activităților pregătite în parohiile ortodoxe românești din diaspora.

„În Parohiile Ortodoxe Românești din străinătate vor fi organizate pentru Ziua Copilului – 1 iunie, ateliere de creație, întâlniri educative și momente festive, tabere – Bucuria Prieteniei, în cadrul cărora copiii vor susține recitaluri de cântece religioase și patriotice, vor rosti poezii și vor participa la diverse activități menite să cultive dragostea de Dumnezeu, față de familie și față de valorile neamului nostru”, a transmis părintele consilier patriarhal pentru Basilica.ro.

Pr. Costin Spiridon a subliniat că toate activitățile vor fi organizate în limba română și vor avea și o importantă dimensiune comunitară și misionară.

„Aceste manifestări nu sunt doar un prilej de bucurie și de comuniune, ci și o mărturisire vie a credinței în Hristos, în mijlocul comunităților românești din diaspora”, a precizat preotul.

Element esențial al identității noastre

Reuniunea a fost organizată la sediul Ministerului Afacerilor Externe de Clara-Alexandra Volintiru, secretar de stat pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului.

„Discuțiile s-au concentrat asupra consolidării cooperării instituționale și identificării unor modalități concrete de susținere a predării și promovării limbii române în comunitățile românești din afara granițelor țării”, a transmis oficialul printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

„Limba română reprezintă un element esențial al identității noastre culturale și un instrument important de păstrare a legăturii cu românii de pretutindeni”, a afirmat Clara-Alexandra Volintiru.

Grupul de lucru interinstituțional a fost înființat la finalul lunii februarie. Obiectivul acestuia este sprijinirea comunităților românești prin dezvoltarea și extinderea programelor de studiere a limbii române în străinătate, precum și prin promovarea oportunităților educaționale disponibile pentru românii din diaspora.

