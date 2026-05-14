La Palatul Parlamentului a fost sfințită o troiță pe locul fostei Biserici Spirea Veche

La Palatul Parlamentului a fost sfințită marți o troiță pe locul fostei Biserici „Spirea Veche” demolată de regimul comunist.

Slujba de sfințire a fost oficiată de arhimandritul Nectarie Șofelea, Exarh al Mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Potrivit unui comunicat de presă, monumentul a fost edificat de Grupul PACE-ÎNTÂI ROMÂNIA din Parlamentul României, ca o reparație morală.

Biserica Spirea Veche

Lăcașul de cult care a dat numele unui întreg cartier a fost construit de doctorul grec Spirea (Spiridon Kristofi) înainte de anul 1765, cu ajutorul rudei sale Hristofi, pe domeniul ce aparţinea Mitropoliei Ungrovlahiei.

În Biserica Dealul Spirii se depunea jurământul militarilor. Lăcașul de cult a fost înlocuit în anul 1921 cu unul mai mare.

Arhitectul bisericii, profesorul Ion D. Traianescu, a conceput un plan basilical în cruce greacă înscrisă, delimitat de stâlpi puternici din beton armat, cu secţiunea de circa 1 metru, iar absidele laterale erau de plan rectangular. Era amplasată în sud-vestul actualului Palat al Parlamentului.

Biserica a fost demolată în anul 1984, alături de Biserica Izvorul Tămăduirii din acelaşi cartier, pentru a face loc Casei Poporului.

Ce s-a mai salvat după demolarea acestei biserici: câteva vitralii, stranele şi icoana de hram a Sfântului Spiridon, a fost adăpostit la Biserica Lucaci – Sfântul Stelian din Bucureşti.

