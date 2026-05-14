Orheiul Vechi, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Rep. Moldova, vizează includerea în patrimoniul UNESCO.

Ion Ciobanu, directorul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, a declarat pentru Agerpres că zona a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini care aleg să viziteze rezervația.

„În raport cu anul trecut, avem o creștere a turismului, ceea ce este îmbucurător pentru noi, deoarece suntem tot mai atractivi în plan extern. Turismul intern scade. În schimb, a crescut turismul receptor”.

În primele trei luni ale anului, aproximativ 100.000 de turiști străini au ajuns în zonă, numărul fiind cu aproape 25% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai numeroși vizitatori sunt turiștii români, urmați de cei din Polonia, Ucraina și Italia.

Încercări de includere în patrimoniul mondial

Ion Ciobanu a explicat că încercările anterioare de includere în patrimoniul mondial au fost oprite din cauza unor neconformități legate de intervențiile asupra arhitecturii tradiționale din zonă.

„Ultima tentativă a fost în 2017. Cu părere de rău, am fost nevoiți să retragem dosarul pentru a nu fi excluși. Cea mai mare problemă au fost intervențiile noi la arhitectura vernaculară”.

Directorul rezervației a precizat că, între timp, au fost create mecanisme pentru protejarea specificului local și pentru sprijinirea proprietarilor: „A fost instituit fondul culturii, prin care se alocă chiar și subvenții pentru proprietarii privați de gospodării. Sunt bani pentru a păstra stilul autentic”.

Importanța culturală a zonei

Rezervația Orheiul Vechi este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, patrimoniul arheologic și cultural, arhitectura rupestră și tradițiile păstrate de comunitățile locale.

„Avem patrimoniu natural care îți fură privirea odată ce intri în nucleul rezervației, avem atât păduri, râuri, câmpie, pajiști, deci toată componenta aceasta naturală cumva îți creează o atractivitate de la sine, naturală. O altă componentă a patrimoniului care este destul de bine reprezentată aici este patrimoniul cultural”, a spus Ion Ciobanu.

În ultimii ani, administrația rezervației a deschis mai multe muzee și a extins traseele turistice pentru a diversifica experiența vizitatorilor.

„Am deschis trei muzee, printre care muzeul primei școli de la Morovaia, muzeul Casa Meșteșugarului, unde practic sunt coagulate, într-o singură gospodărie, principalele ocupații ale localnicilor de aici, pe parcursul timpului să zic așa. Avem deschis un nou muzeu arheologic din valul medieval numărul doi, chiar de la intrarea în nucleul rezervației”, precizează directorul rezervației

Situat la aproximativ 55 de kilometri de Chișinău, Orheiul Vechi găzduiește anual evenimente culturale și festivaluri care atrag turiști din țară și din străinătate.

Foto credit: Facebook / Rezervația Cultural-Naturală ”Orheiul Vechi”