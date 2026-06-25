Episcopi ortodocși și catolici din Canada au discutat despre provocările inteligenței artificiale în cadrul reuniunii anuale a Comisiei de Dialog Ortodox-Catolic.

Întâlnirea s-a desfășurat în perioada 18–19 iunie la Seminarul „Fericitul Augustin” din Toronto. Din partea Conferinței Canadiene a Episcopilor Ortodocși au participat Înaltpreasfințitul Părinte Ilarion Rudnyk, Mitropolitul Ucrainean al Canadei (Patriarhia Ecumenică), și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Român al Canadei.

Tema principală a întâlnirii a fost „inteligența artificială și impactul acesteia asupra vieții contemporane”. Participanții au analizat documentul Magnifica Humanitas, recenta enciclică a Papei Leon al XIV-lea privind protejarea persoanei umane în epoca inteligenței artificiale, precum și mai multe răspunsuri ortodoxe la acest text.

În cadrul discuțiilor a fost reafirmată înțelegerea creștină a persoanei umane ca fiind creată după chipul lui Dumnezeu și chemată la comuniune cu semenii săi. Participanții au subliniat că inovația tehnologică trebuie să fie orientată către binele comun, solidaritate și dreptate socială, nu exclusiv către eficiență și profit.

Impactul AI asupra sănătății umane

O atenție deosebită a fost acordată riscurilor asociate utilizării excesive a inteligenței artificiale. Episcopii și experții prezenți au evidențiat faptul că aceste sisteme nu pot înlocui relațiile umane autentice, discernământul moral sau viața spirituală și au avertizat asupra pericolului izolării sociale generate de dependența față de tehnologie.

Un moment important al întâlnirii l-a constituit prezentarea susținută de dr. Lucas Vivas privind impactul inteligenței artificiale asupra medicinei și sistemului de sănătate. Acesta a arătat că noile tehnologii sunt deja folosite în diagnosticare, evaluarea riscurilor și administrarea serviciilor medicale, însă a atras atenția că actul medical nu poate fi redus la eficiență tehnică.

Participanții au discutat și despre responsabilitatea morală în procesul decizional influențat de inteligența artificială, subliniind că răspunderea trebuie să rămână întotdeauna în mâinile oamenilor, mai ales în domenii sensibile precum sănătatea.

Importanța relației dintre om și Dumnezeu

De asemenea, au fost exprimate preocupări privind concentrarea puterii tehnologice și a resurselor în mâinile unui număr restrâns de corporații și instituții, fenomen care poate genera noi forme de dependență și inegalitate socială.

În partea finală a reuniunii, participanții au analizat curentele transumaniste și postumaniste, reafirmând viziunea creștină asupra omului și a demnității sale. Aceștia au subliniat că adevărata împlinire a persoanei nu se găsește în perfecționarea tehnologică, ci în relația cu Dumnezeu și cu aproapele.

La încheierea întâlnirii, membrii comisiei au reafirmat că inteligența artificială poate constitui un instrument valoros atunci când este pusă în slujba persoanei umane și a binelui comun și au încurajat continuarea reflecției asupra utilizării etice a noilor tehnologii într-o societate tot mai digitalizată.

Foto credit: Magnific