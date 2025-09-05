Episcopul românilor ortodocși din Spania și Portugalia se alătură mesajelor de solidaritate după tragedia din Lisabona

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, și-a exprimat solidaritatea cu poporul portughez după accidentul care a avut loc miercuri în Lisabona și care a cauzat moartea a 17 persoane, iar alte 21 persoane au fost rănite.

Într-un mesaj adresat președintelui Portugaliei și primarului Lisabonei, Preasfințitul Părinte Timotei a mărturisit că se roagă „pentru odihna celor decedați, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru mângâierea spirituală a familiilor afectate”.

Episcopul românilor ortodocși din Spania și Portugalia și-a îndreptat gândul și către personalul specializat și voluntarii implicați în eforturile de salvare și de asistare a victimelor, pe care îi asigură de rugăciunile sale.

Mesajul Preasfințitului Părinte Timotei se alătură mesajului de compasiune și solidaritate adresat la scurt timp după accident de Patriarhul României Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valerio, Patriarhul Lisabonei.

Tragedia de la Lisabona

Autoritățile portugheze au declarat că 17 persoane au murit, iar 21 de persoane au fost rănite într-una dintre cele mai mari tragedii ale Lisabonei din ultima perioadă.

„Autoritățile portugheze au finalizat verificările şi au confirmat oficial că nu sunt cetăţeni români printre victime”, a transmis, joi, Ministerul de Externe, referindu-se la accidentul de la Lisabona.

Redăm mesajul integral:

Cu profundă consternare am primit vestea tragicului accident petrecut la Lisabona, în ziua de 3 septembrie, implicând funicularul Glória.

În numele Bisericii Ortodoxe Române și al credincioșilor săi din Spania și Portugalia, dorim să exprimăm Excelenței Voastre, poporului portughez și familiilor îndoliate cea mai profundă solidaritate în acest moment de durere.

Înălțăm rugăciuni pentru odihna sufletelor celor decedați, pentru grabnica însănătoșire a răniților și pentru mângâierea spirituală a familiilor afectate, precum și pentru întărirea lucrătorilor și a tuturor profesioniștilor și voluntarilor implicați în eforturile de salvare și asistență a victimelor.

Cu cele mai înalte sentimente de considerație,

+Timotei

Foto credit: Arhiva Basilica.ro