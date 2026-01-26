Roman Ciorogariu, primul episcop al Oradiei, rămâne lumină călăuzitoare, a spus PS Sofronie

Preasfințitul Părinte Sofronie l-a evocat sâmbătă pe Episcopul Roman Ciorogariu, primul ierarh al Oradiei, la împlinirea a 90 de ani de la trecerea sa la Domnul, subliniind că „prin tot ceea ce a făcut, a dovedit că rămâne lumină călăuzitoare” pentru Biserică și neam.

Slujba de pomenire a avut loc în Biserica cu Lună din centrul orașului Oradea, necropola episcopală unde își doarme somnul de veci ierarhul comemorat.

Episcopul Sofronie al Oradiei a amintit lucrarea providențială a Episcopului Roman Ciorogariu, subliniind rolul său decisiv în reorganizarea vieții bisericești și monahale din Crișana după Marea Unire și în consolidarea identității românești în această parte de țară.

Clericii și credincioșii prezenți au participat apoi la un moment de reculegere în fața statuii din bronz a Episcopului Roman Ciorogariu, unde a fost depusă o jerbă de flori.

În cadrul slujbei au fost pomeniți și făuritorii Unirii Principatelor Române din anul 1859. Episcopul Sofronie a participat apoi și la ceremonia oficială dedicată Zilei Unirii Principatelor Române din Piața Unirii din Oradea.

Evenimente de comemorare

Evenimentele comemorative dedicate Episcopului Roman Ciorogariu au debutat miercuri, când clopotele bisericilor din eparhie au fost trase timp de trei minute. Sâmbătă, în parohiile bihorene, au fost săvârșite slujbe de pomenire pentru primul ierarh al Episcopiei Oradiei.

Totodată, la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea s-au desfășurat activități educative și culturale menite să aducă în atenția tinerilor personalitatea și moștenirea duhovnicească a ierarhului comemorat.

Sursă foto: Trinitas TV / Jan. 26, 2026