90 de ani de la trecerea la Domnul a primului Episcop al Oradiei, Roman Ciorogariu: A participat la Marea Unire din 1918

Miercuri se împlinesc 90 de ani de la trecerea la Domnul a Episcopului Roman Ciorogariu, primul ierarh al Oradiei și participant, ca delegat, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Născut în 6 decembrie 1852, în localitatea Pecica, județul Arad, cu numele de botez Romul Nicolae, viitorul ierarh provenea dintr-o familie românească cu rădăcini adânci în Țara Hălmagiului. Tatăl său, Dimitrie Ciorogariu, a fost o perioadă îndelungată primar al comunei Pecica, iar mediul familial a contribuit decisiv la formarea conștiinței sale naționale și bisericești.

Apărarea drepturilor românilor

După studiile primare urmate în satul natal, Roman Ciorogariu a absolvit liceele ungurești din Arad, Pojon (Bratislava) și Hódmezővásárhely, unde a susținut examenul de bacalaureat. A urmat apoi cursuri juridice la Oradea, înainte de a-și îndrepta definitiv pașii spre teologie. După terminarea stagiului militar în Regimentul românesc de infanterie nr. 50 din Alba Iulia, s-a înscris la Institutul Teologic din Arad.

Grație rezultatelor deosebite, Consistoriul Diecezan din Arad l-a trimis la specializare în străinătate. A studiat Pedagogia, Psihologia, Filosofia și Teologia la universități prestigioase din Leipzig și Bonn, audiind cursurile unor mari profesori ai vremii, precum Wilhelm Wundt, Moritz Wilhelm Drobisch sau Franz Delitzsch. Această formație academică solidă avea să-l recomande ulterior ca profesor, pedagog și conducător de instituții teologice.

Întors în țară, a activat în cadrul Consistoriului Diecezan din Arad și ca profesor la Preparandia Română. De-a lungul anilor, Roman Ciorogariu s-a remarcat nu doar prin activitatea didactică, ci și printr-o implicare constantă în apărarea drepturilor românilor ortodocși din Imperiul Austro-Ungar, fapt care i-a atras persecuții și suspendări din partea autorităților maghiare.

Fondatorul Episcopiei Oradiei

În anul 1900 a intrat în monahism, primind numele Roman, iar în anul următor a fost hirotonit ieromonah. A devenit director al Institutului Pedagogic-Teologic din Arad, funcție pe care a deținut-o până în 1916, contribuind decisiv la formarea unei generații de clerici și intelectuali români.

După Unirea din 1918, a depus eforturi susținute pentru înființarea Episcopiei Oradiei. Demersurile sale au fost încununate de succes, iar în anul 1920 a fost ales în unanimitate primul Episcop al Oradiei, fiind hirotonit arhiereu în 1921 și investit de Regele Ferdinand I.

Ca episcop, Roman Ciorogariu a reorganizat viața eparhială, a achiziționat Palatul Episcopal, a sprijinit reforma agrară în folosul parohiilor, a înființat Academia Teologică Ortodoxă din Oradea, Internatul Teologic, Muzeul Eparhial, tipografia diecezană și numeroase fundații și așezăminte cu caracter social și cultural. În anul 1921 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

S-a mutat la cele veșnice în 21 ianuarie 1936, fiind înmormântat în cripta din naosul Bisericii cu Lună din Oradea.

În prezent, Episcopul Roman Ciorogariu este patronul spiritual al liceului ortodox din Oradea, iar numele său este purtat de strada pe care se află Reședința Episcopală.

Evenimente comemorative

Episcopia Oradiei marchează împlinirea a 90 de ani de la trecerea la Domnul a Episcopului Roman Ciorogariu, printr-o serie de momente liturgice și simbolice. Miercuri de la ora 12:00, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din eparhie vor fi trase timp de trei minute, în semn de pomenire și recunoștință.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va oficia Slujba de Parastas la Biserica cu Lună, de la ora 11:00, pomenindu-l pe ierarh alături de făuritorii Unirii din 1859.

Sursă foto: Ziarul Lumina