Clopotele bisericilor din Episcopia Oradiei vor bate la unison în memoria Episcopului Roman Ciorogariu

Episcopia Oradiei pregătește o serie de evenimente religioase dedicate Episcopului Roman Ciorogariu, ctitorul eparhiei reînființate după Marea Unire.

Manifestările încep miercuri, la ora 12:00, când clopotele tuturor bisericilor din episcopie vor bate pentru a marca 90 de ani de la mutarea ierarhului la cele veșnice.

Manifestări de Unirea Principatelor

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de Ziua Națională a Unirii Principatelor Române, în toate bisericile din eparhie va fi oficiată slujba Parastasului pentru Episcopul Roman Ciorogariu.

Înaintea ceremoniilor solemne organizate de autoritățile civile în Piața Unirii din Oradea, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va oficia, de la ora 11:00, slujba Parastasului la Biserica cu Lună, locul unde ierarhul își doarme somnul de veci.

Episcopul Roman Ciorogariu va fi astfel pomenit alături de făuritorii Unirii Principatelor Române.

Duminică, 25 ianuarie 2026, ierarhul va fi pomenit la Liturghie în toate bisericile din eparhie.

Despre Episcopul Roman Ciorogariu

În 20 aprilie 1919, de sărbătoarea Învierii Domnului, Arhimandritul Roman Ciorogariu, vicar eparhial la Oradea, întâmpina, în fața Bisericii cu Lună, Armata Română condusă de generalul Traian Moșoiu, care eliberase orașul de ocupația sovieticilor maghiari (guvernul Bela Kun).

Un an mai târziu, la 8 decembrie 1920, în urma atentatului cu bombă realizat de agenți bolșevici în Senatul României, episcopul și-a pierdut brațul drept. În atentat a fost grav rănit și Episcopul Nifon Niculescu al Dunării de Jos.

În calitate de Episcop-ctitor al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, reînființată în anul 1920 prin Decretul Regal al Regelui Ferdinand I, Episcopul Roman Ciorogariu a pus bazele unei vieți bisericești ortodoxe temeinic organizate, îmbinând slujirea pastorală cu misiunea culturală și educațională a Bisericii.

Astăzi, ierarhul dă numele liceului ortodox din Oradea, precum și al străzii unde se află Reședința Episcopală.

Foto credit: Ovi D. Pop Photo