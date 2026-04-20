Elevii din Italia pot participa la cursurile despre civilizația română: Înscrierile se fac până în data de 8 mai

Elevii români pot participa și în anul școlar 2026–2027 la cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), organizate în școlile din Italia.

Părinții își pot înscrie copii până în data de 8 mai prin depunerea unei cereri la secretariatul școlii unde învață ei, prin care părinții solicită includerea unității de învățământ în program și își exprimă acordul pentru participarea la cursurile LCCR. Ambasada României în Italia pune la dispoziție un model de cerere, disponibil online.

Pentru ca o școală să poată organiza cursuri LCCR, este necesar un număr minim de solicitări: cel puțin 7 copii pentru grupa de grădiniță și minimum 15 elevi pentru învățământul primar, gimnazial sau liceal.

În funcție de resursele disponibile și de numărul profesorilor români din Italia, Institutul Limbii Române stabilește numărul de grupe care vor funcționa în anul școlar următor. Rezultatele vor fi anunțate la începutul anului școlar 2026–2027.

Programul LCCR

Programul „Limbă, cultură și civilizație românească” a fost lansat în anul 2007, la inițiativa Ministerului Educației și a Institutului Limbii Române, în contextul creșterii numărului de români stabiliți în statele Uniunii Europene.

Proiectul își propune să sprijine copiii din diaspora în păstrarea limbii materne și a identității culturale, dar și în integrarea în sistemele educaționale din țările gazdă.

În prezent, programul funcționează în mai multe state europene, printre care Italia, Spania, Belgia, Marea Britanie, Irlanda, Portugalia și Franța. În Italia, proiectul este activ încă din anul școlar 2007–2008, în baza unui acord bilateral în domeniul educației, și implică 10.000 de elevi din 350 de școli.

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