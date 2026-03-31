La Editura Cuvântul Vieții a fost publicat un volum despre corespondența Sf. Ap. Pavel cu Biserica Tesalonicului

La Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a fost publicată lucrarea „Sfântul Apostol Pavel și corespondența cu Biserica Tesalonicului. Un comentariu exegetico-pastoral”.

Volumul este semnat de părintele Constantin Preda, profesor universitar la disciplina Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Cartea este structurată în patru părți, îmbinând perspectiva teologică și cea exegetică. Prima secțiune prezintă principiile hermeneuticii patristice în tradiția ortodoxă. Următoarele două părți sunt dedicate analizării Epistolelor către Tesaloniceni. Lucrarea este completată de o bibliografie selectivă, care reunește studii, comentarii patristice și cercetări moderne relevante.

În deschiderea volumului, autorul propune o reflecție asupra modului în care Sfânta Scriptură a fost înțeleasă și interpretată de-a lungul timpului, subliniind rolul esențial al hermeneuticii în apropierea de sensul textului biblic.

„Sfânta Scriptură nu este numai o mică bibliotecă, adică o carte alcătuită din diferite cărți, scrise în epoci diferite (…) Este și o carte ale cărei pagini au cunoscut, de-a lungul istoriei, interpretări multiple și diferite. Nici nu putea fi altfel, dat fiind faptul că hermeneutica este singura cale pentru a avea acces la un text, iar aceasta a cunoscut întotdeauna o pluralitate de abordări, metode și înțelesuri”.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene