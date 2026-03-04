La Biserica Sf. Gheorghe-Nou din Capitală a avut loc miercuri, 4 martie 2026, deshumarea osemintelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
La Biserica Sf. Gheorghe-Nou din Capitală a avut loc miercuri, 4 martie 2026, deshumarea osemintelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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