Deshumarea osemintelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu | FOTO

La Biserica Sf. Gheorghe-Nou din Capitală a avut loc miercuri, 4 martie 2026, deshumarea osemintelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

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