Domeniul Regal de la Săvârșin se redeschide duminică: Ce pot vizita turiștii

Domeniul Regal de la Săvârșin își redeschide porțile pentru vizitatori duminică, 26 aprilie, cu ocazia Festivalului „Suflet de România”.

Evenimentul reunește, în perioada 25-26 aprilie, producători locali, meșteșugari, spectacole de dansuri populare și concerte susținute de numeroși artiști. Accesul la festival este gratuit, între orele 12:00 și 19:30, iar intrarea în Domeniul Regal se va face exclusiv prin poarta de pe DC74, pe Valea Troașului.

Potrivit declarațiilor oferite pentru Agepres de directorul Fundației „Colecția Regală”, Radu Ghină, redeschiderea are loc în a doua zi a Festivalului „Suflet de România”. În această zi, Parcul Regal va putea fi vizitat în mod excepțional pe bază de bilet între orele 10:00 și 18:00.

Accesul la Domeniul Regal

Pe parcursul sezonului turistic, care se va încheia în luna octombrie, accesul în parc va fi permis doar în tururi ghidate, conform unui program actualizat periodic pe site-ul oficial.

Celelalte obiective din cadrul Domeniului Regal vor putea fi vizitate în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 9:00 și 18:00, în timp ce grupurile organizate vor avea posibilitatea de a se programa și în alte zile ale săptămânii.

Conform aceleiași surse, anul trecut au fost vândute aproximativ 30.000 de bilete pentru vizitarea domeniului, la care se adaugă și numeroși vizitatori care au beneficiat de acces gratuit.

Ce se poate vizita la Săvârșin

Vizitatorii pot descoperi mai multe obiective din cadrul complexului, printre care Satul Regal, care include Muzeul Automobilului, Atelierul Auto al Regelui Mihai, Casa Musafirilor, Casa Ceaiului, Casa Intendentului, Casa Tehnică și Magazinul de Suveniruri. Casa Ceaiului, o clădire restaurată din secolul al 19-lea, funcționează atât ca spațiu de relaxare, cât și ca loc pentru evenimente culturale și educaționale.

Parcul Regal oferă numeroase atracții, precum o grădină ascunsă, un pavilion, un lac cu insulă, un teren de tenis din 1945, o grădină de trandafiri și o boltă de glicine. Elementul central al domeniului este castelul construit între anii 1650 și 1680, intrat în proprietatea Regelui Mihai în 1943, confiscat în perioada comunistă și retrocedat Casei Regale în 2001. Restaurarea acestuia, începută în 2007, a fost finalizată în 2015.

Domeniul Regal de la Săvârșin este deschis publicului în fiecare an în perioada mai–octombrie, fiind unul dintre cele mai importante obiective turistice cu valoare istorică din vestul țării.

Foto credit: Facebook / Castelul Regal Savarsin