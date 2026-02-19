Doina Lemny a lansat volumul „Arta este adevărul absolut. Constantin Brâncuși”, bazat pe notițele marelui sculptor

Doina Lemny, unul dintre cei mai importanți cercetători din lume în opera lui Constantin Brâncuși, a lansat la Iași volumul „Arta este adevărul absolut. Constantin Brâncuși”, o carte construită pe baza notelor originale ale sculptorului, multe dintre ele inedite până acum.

„Originalitatea acestei cărți constă în faptul că vine din notele directe ale lui Brâncuși”, a declarat Doina Lemny, potrivit Agerpres.

Specialista a amintit de contribuțiile anterioare ale unor cercetători precum Sorana Georgescu Gorjan, fiica inginerului care a colaborat cu Brâncuși la realizarea ansamblului de la Târgu Jiu, însă a precizat că aceștia nu au avut acces la manuscrisele originale.

„Dar nu a văzut nici ea, nici cei de dinaintea ei, scrisul lui Brâncuși, notele lui. Nu este o critică. Așa au fost timpurile. În anii ’80 nu puteau să meargă să vadă arhivele. Și atunci au preluat informații și scrieri ale lui Brâncuși din ce au publicat criticii și istoricii de artă. Deci, au fost modificate”, a declarat Doina Lemny.

Evenimentul a avut loc la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, în deschiderea manifestării „Luna Sculptorilor Români”. Autoarea este invitata specială a ediției din acest an, iar lansarea volumului a deschis seria evenimentelor dedicate marelui artist printr-o prezentare care aduce o perspectivă nouă asupra gândirii și scrierilor sale.

Ce a spus și ce nu a spus Brâncuși despre români

Cu acest prilej, Doina Lemny a demontat și unele legende puse pe seama sculptorului.

„Circulă în spațiul românesc multe aforisme care nici măcar nu-i aparțin lui Brâncuși. Este aforismul V-am lăsat săraci și proști și vă găsesc și mai săraci și mai proști. E o prostie (…) Brâncuși era de o decență și de un respect față de poporul român. El nu putea să spună așa ceva”, a subliniat Doina Lemny.

Autoarea a ținut să precizeze că volumul lansat la Iași nu este conceput ca un roman, ci ca un instrument de studiu care permite cititorului să urmărească procesul de gândire al artistului.

„Această carte nu se citește ca un roman. Este despre a vedea lucrul lui Brâncuși pentru fiecare aforism. El nu ajunge la aforism dintr-o dată, ci se corecta el însuși. Cum scria o franceză franco-română, se corecta după două-trei fraze care erau mai mult sau mai puțin corecte. Au rămas însă aforisme precum la umbra copacilor bătrâni nimic nu crește sau simplitatea este complexitatea rezolvată. Este extraordinar. E foarte interesant să vezi originalul”, afirmă Doina Lemny.

În semn de recunoaștere și apreciere a întregii sale activități dedicate studiului operei lui Brâncuși, joi, 19 februarie, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași îi va conferi Doinei Lemny titlul de Doctor Honoris Causa.

