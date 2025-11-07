Distincții pentru cineaști și cinefili, la festivitatea de încheiere a Festivalului „Quo Vadis” 2025

Cineaști și cinefili au primit distincții, miercuri, în ultima zi a Festivalului Internațional de Film „Quo Vadis”, de la Iași.

Potrivit Doxologia, Trofeul „Quo Vadis” a fost oferit de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, mai multor cineaști, după cum urmează:

Mandi Hart, Christiana „Mongol” Budică, Jasminka Marković, Andrei Tarkovski, Ivan Jović, Mina Radović, Michael Paraskevas, Josh David Jordan, Juan Manuel Cotelo, Vlad Păunescu Andrei Coruț și Alexandru Ionescu (ultimii doi, pentru documentarele „Athosul din inima mea” și „Bucurie în dar de la Sfântul Munte”).

De asemenea, IPS Teofan, a acordat Crucea „Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni regizorului Hadzi-Aleksandar Djurovic (cel care a realizat filmul despre viața Sfintei Parascheva – „O Cruce în deșert”), regizorului Simon Scionka (realizatorul documentarului „Sacred Alaska”) și actriței Christiana „Mongol” Budică, absolventă a Facultății de Teologie Ortodoxă din București – Artă Sacră.

Poveste despre film, poveste despre noi

Festivitatea de încheiere a fost completată de concertul vocal-simfonic „Poveste despre noi”. Compozitorul american Michael Paraskevas, cunoscut pentru producții precum Frozen II, Hawkeye sau Agatha All Along a fost invitatul special al serii.

Alături de el a fost artista Ana Munteanu, cunoscută pentru spectacolele sale de sand art și pentru prezența sa ca finalistă la emisiunea „Românii au Talent”.

Muzicienii de la Liber Artis Orchestra, sub bagheta dirijorului Bogdan Chiroșcă, de la Opera Națională din Iași, au contribuit cu energia lor la reușita unei seri importante.

Spectacolul a fost regizat de Alexandra Bandac.

Să ne iertăm, adică să creștem

Producătorul festivalului, Cătălin Jeckel, a declarat că evenimentul este într-un proces de creștere, inclusiv duhovnicească.

„Festivalul nu este o arenă a competiției, ci este un univers în care se dăruiește mult, cineaștii își dăruiesc filmele lor publicului, iar publicul le dăruiește întrebări și aplauze. Ne îngăduim unii pe alții, mergem să învățăm împreună, ne bucurăm unii de alții, dăruindu-ne ceea ce noi avem mai bun în acest moment, și mai ales ne încredințăm cu toții gândurile și trăirile lui Dumnezeu”.

„Ne dorim să creștem, iar această creștere presupune mai ales o dimensiune duhovnicească care vine prin împlinirea de a învăța să iertăm, dar nu cu buzele ci din adâncul inimii noastre, a afirmat Cătălin Jeckel.

A doua ediție a Festivalului Internațional de Film „Quo Vadis” s-a desfășurat în perioada 1-4 noiembrie.

