Pe 1 noiembrie va începe a doua ediție a festivalului de film creștin „Quo Vadis” de la Iași

Pe 1 noiembrie demarează, la Iași, a doua ediție a festivalului internațional de film creștin „Quo Vadis”, informează Arhiepiscopia Iașilor.

Printre invitați se numără Andrei A. Tarkovski, fiul celebrului regizor rus, dar și Josh David Jordan, Juan Manuel Cotelo și Vlad Păunescu.

Cinefilii vor avea ocazia să vizioneze 21 de filme din SUA, Germania, Spania, Israel, Italia, Serbia, România, Marea Britanie, unele în premieră europeană, altele în premieră în România.

Proiecțiile de filme, conferințele, evenimentele de tip live talk, vernisarea unei expoziții de fotografie vor avea loc la Ateneul Național din Iași și în spațiile Ansamblului Mitropolitan din Iași.

Accesul este gratuit prin rezervarea locului pe pagina festivalului: quo-vadis.ro.



Mai mult decât film

Pe lângă peliculele proiectate, Festivalul va conține dezbateri, conferințe și expoziții:

Conferința lui Mina Radovici (susținută și la Muzeul de Artă Modernă din New York) despre prezența unor elemente de expresie creștină în filme-surpriză;

Un live talk cu Simon Scionka (SUA, regizorul filmului „Alaska Sfântă”) despre cea mai recentă sfântă canonizată din Alaska, Sfânta Olga a Alaskăi;

O expoziție de fotografie, organizată și la Universitatea din Viena, „Reîncadrând spațiul. Filmul ca istorie”, proiect realizat de Milja Radovic.

Foto credit: Radio Romania

