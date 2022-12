Directorul Agenției de știri Basilica în vizită la Patriarhul Ierusalimului

Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului l-a primit luni pe Aurelian Iftimiu, Directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, aflat la Ierusalim în contextul participării la Christian Media Summit 2022.

„Am vorbit despre misiunea Agenției de știri Basilica, iar Preafericirea Sa a făcut referire la bunele relații cu Biserica Ortodoxa Romană și cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”, a declarat Aurelian Iftimiu.

Având în vedere că vizita la Reședința Patriarhului Ierusalimului a avut loc în ajunul sărbătorii Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul României, marcată la Ierusalim conform calendarului nerevizuit, Părintele Patriarh Teofil a rememorat vizita Preafericirii Sale la București în urmă cu patru ani, pentru primul hram de după sfințirea Catedralei Naționale.

Preafericitul Părinte Patriarh Teofil i-a transmis Părintelui Patriarh Daniel cele mai bune gânduri de sănătate și ajutor de la Dumnezeu.

„Preafericirea Sa a vorbit și despre contribuția Patriarhiei Ierusalimului la menținerea coeziunii și coexistenței pașnice a diferitelor confesiuni și religii în Ierusalim”, a mai spus Aurelian Iftimiu.

La întâlnire, care a avut loc pe parcursul dimineții și a durat 40 de minute, a participat și Cătălin Vasile, director fondator Prodocens Media.

Oaspeții români și-au exprimat bucuria pentru binecuvântarea pe care o reprezintă orice vizită la Locurile Sfinte din Ierusalim.

