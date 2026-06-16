Diplomați din România și Republica Moldova l-au comemorat împreună pe Mihai Eminescu la Viena

Reprezentanții diplomatici ai României și Republicii Moldova în Austria au participat luni la o ceremonie comemorativă organizată în Viena cu ocazia împlinirii a 137 de ani de la trecerea la Domnul a lui Mihai Eminescu.

La manifestarea care a avut loc la bustul marelui poet din fața Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” au participat ambasadoarea Republicii Moldova în Republica Austria, Victoria Roșa, însărcinatul cu afaceri ad interim al României în Republica Austria, Andrea Amza-András, și directorul adjunct al Institutului Cultural Român de la Viena, Ștefan-Claudiu Marin.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Viena, ceremonia a evidențiat „comunitatea de limbă, cultură și valori care unește românii de pe ambele maluri ale Prutului”.

„În acest context, omagierea lui Mihai Eminescu la Viena a reprezentat nu doar un gest de recunoștință față de moștenirea lăsată de poetul național, ci și o expresie a legăturilor culturale și spirituale dintre România și Republica Moldova”, au subliniat reprezentanții misiunii diplomatice române.

Ambasada Republicii Moldova a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook, prin care este subliniată importanța momentului comemorativ: „Prin gestul comun al celor două reprezentanțe diplomatice de respect și recunoștință, a fost adus un omagiu celui care rămâne una dintre cele mai reprezentative personalități ale culturii române și un reper fundamental al identității și spiritualității noastre”.

„Opera eminesciană continuă să inspire generații întregi, promovând valorile limbii române, ale culturii și ale demnității naționale”, au evidențiat reprezentanții misiunii diplomatice basarabene.

Bustul lui Mihai Eminescu din fața Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Viena a fost inaugurat în anul 2003, fiind opera sculptorului Virgilius Moldovan.

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Foto credit: Facebook / Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria