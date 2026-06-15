Mihai Eminescu a fost pomenit la Cimitirul Bellu, în ziua trecerii sale la Domnul

Mihai Eminescu a fost pomenit luni la Cimitirul Bellu din Capitală, în ziua împlinirii a 137 de ani de la trecerea la Domnul. Cu acest prilej, la mormântul poetului național a fost oficiată slujba parastasului, precedată de Sfânta Liturghie oficiată la capela cimitirului.

La slujbă au participat preoți din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București și numeroși credincioși, care au venit să aducă un omagiu poetului național.

Părintele Florin Ionică, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cimitire, Monumente și Servicii Funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat dimensiunea spirituală și culturală a moștenirii lui Mihai Eminescu.

„Opera celui ce a fost poet, prozator, dramaturg și publicist român rămâne pentru noi, în memoria poporului român, dovada de spirit, de credință, iubire de Biserică, de neam și de limbă”, a spus preotul.

Părintele consilier eparhial a arătat „personalitatea sa culturală profundă, patriotismul său, dar mai ales dorința arzătoare de viață veșnică”, care continuă să se manifeste asupra societății românești.

Mihai Eminescu și Biserica

La rândul său, părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din București, a amintit legătura profundă dintre poet și Biserica Ortodoxă.

„Biserica după ani de zile nu l-a uitat, pentru că și el a fost un fiu iubit al Bisericii și de nenumărate ori a spus că Biserica noastră strămoșească, ortodoxă, este cea care a menținut unitatea de limbă și de cultură a poporului nostru român”, a precizat părintele Gheorghe Dilirici.

Preotul a evidențiat și rolul educației creștine primite în familie în formarea personalității poetului: „Eminescu a primit în copilărie educație ortodoxă și iată că toată viața lui a fost un creștin ortodox, a preamărit Biserica, creștinătatea”.

Părintele Gheorghe Dilirici l-a caracterizat pe poetul național drept „un mare patriot și un mare creștin ortodox”, îndemnând la păstrarea vie a memoriei sale în conștiința românilor.

În aceeași zi, Mihai Eminescu a fost pomenit și la Catedrala Patriarhală, după slujba Sfintei Liturghii.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene