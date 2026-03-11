Studenți pentru Viață și Pro Vita Iași organizează un dialog cu trei mame: Mărturii despre viață și curaj

Filiala din Iași a asociației Studenți pentru Viață organizează, în colaborare cu Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor, dialogul „Mame care ne inspiră”, în care participanții vor asculta trei mărturii despre viață, curaj, credință și binecuvântarea maternității.

Evenimentul va avea loc joi, 19 martie 2026, de la ora 18:30, în Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, iar intrarea este liberă.

Invitatele sunt Anca Balaban, Zamfira Chelba și Mihaela Vîlcu. Ele vor vorbi despre felul în care fiecare copil schimbă și îmbogățește viața unei familii.

Experiența unei familii marcate de pierdere

Anca Balaban este mama a trei copii care cresc cu amintirea unui tată „plecat la Cer”. Parcursul său profesional a început în domeniul marketingului și al comunicării, iar în ultimii ani s-a orientat către managementul în domeniul sănătății.

Pentru ea, „a fi mamă înseamnă cea mai profundă formă de responsabilitate și iubire. Înseamnă să crești oameni, nu doar copii. Înseamnă să fii sprijin, direcție, oglindă și, uneori, curajul lor atunci când încă nu îl au. Înseamnă să facilitezi creșterea unor inimi mici care să aibă tot ce îi trebuie în bagajul minții și al sufletului pentru acel viitor în care tu poate nu vei mai fi prezent fizic.”

Experiența familiei sale a fost marcată de pierdere, dar și de puterea de a merge mai departe. „Maternitatea nu ne micșorează, ci ne extinde. Nu ne oprește evoluția, ci o adâncește.”

Mărturii ale mamelor cu mulți copii

Zamfira Chelba, mamă a opt copii, vorbește despre maternitate ca despre o chemare: „pentru mine, a fi mamă este cea mai frumoasă și minunată meserie din lume. Este cel mai mare privilegiu care a fost dăruit femeilor de către Dumnezeu”.

Mesajul pe care dorește să îl transmită este unul simplu: „viața este un dar de la Dumnezeu care aduce împlinire și bucurie”.

În dialog va participa și Mihaela Vîlcu, mamă a patru copii, cadru didactic postliceal și studentă în anul IV la Facultatea de Medicină din Galați, specializarea moașe. „A fi mamă înseamnă, pentru mine, cel mai sublim și complet sentiment de pe pământ pe care îl poate trăi o femeie”, spune ea.

Evenimentul își propune să creeze un spațiu de întâlnire și reflecție în care experiențele personale să devină prilej de dialog despre familie, maternitate și curajul de a primi viața.

„Într-o societate în care maternitatea este adesea privită prin prisma dificultăților, aceste mărturii aduc în prim-plan și partea luminoasă a poveștii: bucuria, sensul și speranța pe care o aduce fiecare copil”, transmit organizatorii.

Luna pentru Viață

Dialogul „Mame care ne inspiră”, ajuns anul acesta la a treia ediție, face parte din seria de manifestări Luna pentru Viață, care se desfășoară pe tot parcursul lunii martie, cu scopul de a construi o cultură a vieții.

Evenimentele din Luna pentru Viață culminează cu Marșul pentru Viață, organizat la finele lunii în numeroase localități din România și Republica Moldova. Tema Marșului pentru Viață 2026 este „Solidaritate pentru amândoi”.

Asociația Studenți pentru Viață – filiala Iași are ca misiune promovarea în mediul studențesc a educației, a valorilor și a respectului pentru viața umană începând din momentul concepției și până la moartea naturală.

Pro Vita Iași funcționează ca departament în cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, desfășurând programe de salvare, protejare și cultivare a vieții începând de la concepție și până în veșnicie.

Proiectele derulate vizează conștientizarea societății cu privire la umanitatea deplină a copiilor nenăscuți, sprijinirea femeilor însărcinate în situații vulnerabile, susținerea familiilor numeroase.

Peste 700 de activități sunt programate să se desfășoare în Arhiepiscopia Iașilor în Luna pentru Viață 2026.

Sursa foto: Pro Vita Iași (ediție anterioară a evenimentului)