Marșul pentru Viață 2026 promovează solidaritatea atât cu mama, cât și cu copilul – înainte și după naștere

Marșul pentru Viață 2026 va avea loc în 28 martie. Tema din acest an a celui mai amplu eveniment anual pro-viață din România și Republica Moldova este „Solidaritate pentru amândoi”, se anunță în comunicatul publicat pe site-ul mișcării civice.

„Ediția din acest an evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

De asemenea, actuala ediție a evenimentului subliniază rolul celor din jur – parteneri, familie, prieteni și membri ai comunității – în sprijinirea femeilor însărcinate în situații dificile.

„În multe situații, femeile nu caută renunțarea, ci o cale posibilă, iar sprijinul oferit la timp poate schimba parcursuri și poate reda încrederea”, transmit organizatorii.

Biserica susține inițiativa

Patriarhia Română a transmis în aceeași zi un comunicat în care îndeamnă la sprijinirea femeilor însărcinate și apreciază Marșul pentru Viață ca „o inițiativă benefică, menită să atragă atenția asupra respectării dreptului la viață al copiilor nenăscuți și asupra gravei crize demografice care afectează societatea românească”.

„În Anul omagial al pastorației familiei creștine, Patriarhia Română îndeamnă toate eparhiile să sprijine femeile însărcinate aflate în dificultate, să încurajeze tații copiilor nenăscuți să își asume responsabilitatea firească față de mamă și copil și să ofere, prin intermediul parohiilor, mănăstirilor și centrelor social-filantropice ajutor material și îndrumare sufletească, pentru ca viața copilului să fie ocrotită prin solidaritatea ambilor părinți și a comunității”, a comunicat vineri Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Marșul pentru Viață la București

Marșul pentru Viață de la București va fi organizat de asociațiile Studenți pentru Viață București și România pentru Viață și se va desfășura sâmbătă, 28 martie 2026, începând de la ora 11:30, pe traseul Bld. Regina Elisabeta – Bld. Schitu Măgureanu – Parcul Izvor. La ora 13:00, va începe concertul „Live for Life” în Parcul Izvor.

Marșurile pentru Viață locale vor avea loc în general în aceeași zi sau în jurul aceleiași date, dar trebuie verificate paginile organizatorilor locali.

Soluții de sprijin

„Marșul pentru Viață se desfășoară într-un cadru apolitic și neconfesional, nu solicită interzicerea legală a avortului, nu susține nicio formă de ostracizare a femeilor și promovează demnitatea și respectul față de femei și copii, în toate etapele vieții, încurajând implicarea comunitară ca răspuns la realitățile dificile”, se explică în comunicat.

„Această implicare înseamnă și adaptarea politicilor publice la realitățile trăite concret de femeile însărcinate. De aceea, alăturăm o serie de propuneri menite să sprijine concret femeile însărcinate și să le recunoască adecvat contribuția la societate.”

Comunicatul include o listă sintetică de probleme sociale care afectează atât femeile însărcinate, cât și răspunsul sistemului de protecție socială, sugerând o serie de acțiuni și politici publice care ar putea sprijini femeile să-și nască copiii.

Marșul pentru Viață este punctul culminant al Lunii pentru Viață, serie de manifestări care se derulează pe tot parcursul lunii martie, cu scopul de a construi o cultură a vieții la nivel local. Reprezentanții mișcării estimează peste 1.000 de activități în localități din România și Republica Moldova de-a lungul Lunii pentru Viață.

Recent, Parlamentul României a desemnat luna martie și ca Luna Femeii în România, un prilej binevenit pentru a discuta și despre nevoile femeilor însărcinate.

Foto credit: Freepik / shurkin_son