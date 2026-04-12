Noi descoperiri arheologice în Anatolia au scos la iveală un vast centru de pelerinaj bizantin

O serie de descoperiri arheologice recente din Anatolia centrală oferă dovezi că zona respectivă a funcționat, cândva, ca un important centru de pelerinaj bizantin, relevă presa de specialitate din Turcia.

În zonele înalte vulcanice de la nord de Karaman, cercetătorii au identificat cel puțin 15 biserici și capele nedocumentate anterior în regiunea istorică „Binbir Kilise” („O mie și una de biserici”).

Descoperirile provin dintr-un studiu de suprafață în desfășurare, condus de conf. univ. dr. İlker Mete Mimiroğlu de la Universitatea Necmettin Erbakan, care se concentrează pe arhitectura religioasă creștină timpurie și bizantină de pe versanții Karadağ, un masiv vulcanic stins. Potrivit acestuia rezultatele celui de-al doilea sezon de cercetare sunt „cu adevărat entuziasmante”, indicând o rețea de așezări mult mai complexă și mai dens populată decât se credea anterior.

În loc să reprezinte un singur oraș sau un complex monahal, regiunea Binbir Kilise pare să cuprindă mai multe așezări interconectate, răspândite pe terenul accidentat. Structurile nou identificate — inclusiv biserici mici, capele și vestigii arhitecturale — sugerează că viața religioasă din zonă era atât extinsă, cât și bine organizată.

O zonă complexă și prosperă

Cercetătorii au documentat și o gamă largă de elemente asociate, de la sisteme de colectare a apei și spații de cult în aer liber până la inscripții, morminte și complexe cu mai multe clădiri. Toate acestea indică faptul că situl nu era doar un loc de cult, ci și o zonă de locuire prosperă, capabilă să susțină o populație considerabilă.

Deosebit de importantă este dovada practicilor monahale. Mai multe peșteri naturale, parțial modificate, au fost folosite ca locuri de retragere ascetică, unele marcate cu cruci sculptate. Acest lucru arată un peisaj spiritual în care cultul comunitar coexista cu devoțiunea religioasă solitară — o trăsătură importantă a vieții religioase bizantine timpurii.

În ciuda numelui său sugestiv, denumirea „O mie și una de biserici” nu trebuie luată literal. Termenul „binbir” în turcă este adesea folosit în sens figurat pentru a descrie abundența sau multitudinea, similar expresiei „nesfârșit de multe”.

În cazul Karadağ, numele reflectă densitatea extraordinară a clădirilor religioase răspândite în regiune. Încă de la sfârșitul secolului al 19-lea, când exploratori precum Gertrude Bell și William Mitchell Ramsay au documentat pentru prima dată situl, cercetătorii au fost impresionați de numărul mare de biserici, mănăstiri și capele de pe versanții vulcanici.

În realitate, termenul surprinde o realitate arheologică mai amplă: nu doar ruine izolate, ci o vastă topografie sacră modelată de secole de activitate creștină. Descoperirile recente întăresc această interpretare, demonstrând că multe structuri nu au fost încă înregistrate în literatura de specialitate.

Un centru de pelerinaj bizantin cu influență regională

Imaginea care se conturează sugerează că Binbir Kilise era mai mult decât un simplu centru religios local. Dimensiunea sa, diversitatea arhitecturală și dovezile unei infrastructuri organizate indică rolul său de destinație importantă de pelerinaj în perioada bizantină.

Pelerinii care traversau Anatolia ar fi putut fi atrași de comunitățile monahale, spațiile sacre și, posibil, de relicve sau tradiții locale de cult. Prezența inscripțiilor — aflate în prezent în studiu epigrafic — ar putea oferi informații suplimentare despre identitatea credincioșilor, a patronilor și a autorităților religioase asociate sitului.

În plus, coexistența unor complexe mari cu capele mai mici sugerează un peisaj religios stratificat, care acomoda atât practici liturgice colective, cât și activități devoționale locale.

Spațiu locuit continuu

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale cercetării este dovada unei locuiri continue după perioada bizantină. Descoperirea unei monede din perioada selgiucidă sugerează că cel puțin anumite părți ale așezării au rămas active în perioada medievală islamică.

Această continuitate contrazice ipotezele anterioare potrivit cărora situl ar fi fost abandonat brusc după declinul controlului bizantin. În schimb, indică o transformare mai graduală, în care tiparele de locuire existente ar fi putut persista, deși în forme culturale și religioase modificate.

Documentele istorice arată, de asemenea, că până în secolul al 15-lea, populații din regiunea Karaman, inclusiv comunități musulmane și non-musulmane, au fost relocate în Balcani. Această schimbare demografică ar putea explica abandonarea finală a așezărilor din zona Karadağ.

Pe măsură ce cercetările continuă, specialiștii intenționează să se concentreze mai detaliat asupra zonelor nou identificate, urmărind să documenteze planurile arhitecturale, să rafineze datarea și să analizeze mai aprofundat inscripțiile.

Foto credit: Agenția Anadolu

