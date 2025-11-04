Descoperire arheologică majoră la Alba Iulia: reiese la lumină orașul roman Colonia Aurelia Apulensis

O echipă de arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, coordonată de cercetătorul Radu Ota, a descoperit săptămâna trecută vestigii ale vechiului oraș roman Colonia Aurelia Apulensis, în zona Partoș, la marginea municipiului Alba Iulia, precizează Alba24.

Săpăturile au fost efectuate preventiv, pe un teren destinat inițial construcției unei autobaze. Pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați au fost identificate elemente arhitectonice și urbane semnificative, printre care drumuri pavate, piațete, clădiri, inscripții și artefacte datate în secolele II–III d.Hr.

Potrivit arheologilor, pavimentul și structurile descoperite se află într-o stare de conservare excepțională, reprezentând una dintre cele mai importante descoperiri din fosta provincie romană Dacia.

„Am dezvelit vestigii foarte importante pentru patrimoniul cultural național, dar și universal”, a declarat Radu Ota. Cercetătorul a precizat că nivelul de urbanizare confirmă statutul de colonie prosperă al așezării, una dintre cele mai dezvoltate din regiune în perioada romană.

Așezare urbană romană de rang înalt

Colonia Aurelia Apulensis a fost întemeiată în timpul împăratului Marcus Aurelius, în apropierea castrului legiunii a XIII-a Gemina. Așezarea a avut statut de colonie romană, cel mai înalt rang urban în Imperiu, și a reprezentat un important centru administrativ, militar și economic al Daciei Apulensis.

Descoperirile recente confirmă existența unei infrastructuri urbane complexe, cu străzi pavate, clădiri publice și locuințe private de mari dimensiuni.

În ultimele decenii, zona Alba Iuliei a oferit constant informații noi despre organizarea vieții urbane romane din Dacia. Descoperirea de la Partoș completează tabloul arheologic al regiunii, alături de siturile cunoscute de la Apulum și castrul legiunii XIII Gemina.

Specialiștii consideră că aceste vestigii pot contribui semnificativ la înțelegerea modului în care s-au format primele comunități urbane în Transilvania după cucerirea romană.

Oraș roman inclus în UNESCO?

Autoritățile locale urmează să analizeze modul în care descoperirea va influența planurile urbanistice din zonă. Situl se află în aria de protecție a patrimoniului UNESCO și ar putea fi propus pentru includerea pe lista monumentelor de importanță mondială.

Cercetările arheologice vor continua în 2026, pentru stabilirea extinderii complete a sitului și pentru elaborarea unui plan de conservare și valorificare turistică.

Foto credit: G4 Media

