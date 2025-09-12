O nouă descoperire arheologică a avut loc la Constanța: Un complex funerar roman unic, de tip hipogeu, din secolul al IV-lea

Reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie (MINA) din Constanța au anunțat joi o nouă descoperire arheologică în municipiu, un nou complex funerar roman de tip hipogeu.

Situat în necropola romană târzie, din secolele IV–V, din nord-vestul zidurilor orașului antic Tomis, monumentul are un plan arhitectural rar întâlnit în regiunea Dobrogei, fiind în formă de cruce și este compus din trei camere boltite, cu o înălțime de peste doi metri, informează Agerpres.

Unicitatea monumentului

Potrivit MINA, complexul este unic în zonă prin arhitectură și mod de construcție, amintind de mormintele din catacombe, prevăzute cu nișe funerare, anume arcosolia. În trecut, acestea erau folosite pentru depunerea defuncților.

Pereții interiori ai construcției păstrează tencuială decorată cu figuri a căror semnificație este încă în curs de interpretare.

Datarea monumentului

Datarea monumentului a fost stabilită cu certitudine în a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe baza descoperirilor arheologice efectuate până acum, inclusiv monede emise în timpul împăraților Constantius II și Valens.

Cercetările urmează să fie finalizate în zilele următoare, după care specialiștii vor propune măsuri urgente de punere în siguranță a construcției și o acoperire provizorie, până la elaborarea unui proiect de conservare aprobat de Ministerul Culturii.

Foto credit: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța