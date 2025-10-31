Mitropolitul Teofan la deschiderea Simpozionului „Monumentul – Tradiție și Viitor”: Avem o nevoie imensă de frumos

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit joi despre importanța frumuseții care dă sens sufletului, în cadrul Simpozionului „Monumentul – Tradiție și Viitor”, dedicat patrimoniului imobil.

Deschiderea oficială a avut loc în sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii din Iași. Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, care a adresat un cuvânt de binecuvântare participanților, amintind că, dincolo de progresul tehnologic, omul are nevoie de frumusețea care dă sens sufletului:

„Da, avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de aeroporturi, avem, probabil, nevoie și de inteligență artificială. Toate acestea fac parte din viața noastră, dar, mai presus de toate, avem o nevoie imensă de frumos — acel frumos care ne ține lăuntric în viață”.

„Monumentul istoric este una dintre revărsările de frumusețe care aduc echilibru, armonie, o anumită stare sufletească și o culoare aparte în cenușiul vieții în care ne zbatem și ne mișcăm adesea”, a mai adăugat mitropolitul.

Moștenire îngrijită

Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a vorbit despre responsabilitatea față de patrimoniul istoric al orașului, subliniind importanța grijii față de moștenirea culturală:

„Iașiul are norocul unei moșteniri excepționale. Fiecare clădire cu povestea ei, fiecare o mărturie despre forța și eleganța acestui oraș”, a spus primarul.

Edilul a adăugat că „patrimoniul nu se păstrează singur. El trăiește doar dacă îl îngrijim, dacă îl restaurăm cu grijă și îl promovăm, angajându-l în circuitul vieții contemporane”.

„Concret, asta înseamnă, înainte de toate, să dăm monumentelor un rost: să devină locuri de cultură, de educație, de întâlnire”, a afirmat Mihai Chirica.

Tradiție și modernitate

Ediția din acest an aduce în prim-plan relația dintre tradiție și modernitate în procesul de restaurare și protejare a patrimoniului, marcând două momente importante: Centenarul Palatului Culturii din Iași și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria.

Potrivit Aurei Ichim, managerul Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași, programul include sesiuni de comunicări științifice, expoziții tematice dedicate Reginei Maria și monumentelor istorice din România, lansări de carte și întâlniri interdisciplinare între specialiști din domeniul arhitecturii, conservării și restaurării.

Simpozionul se desfășoară până sâmbătă și reunește cercetători, arhitecți, restauratori, istorici și oameni de cultură din țară și din străinătate, preocupați de valorificarea și conservarea patrimoniului construit.

Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Institutul Național al Patrimoniului, Academia Română – Filiala Iași, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Foto credit: Facebook / Primăria Municipiului Iași