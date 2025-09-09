Deschiderea noului an școlar la grădinița Patriarhiei Române: Peste o sută de copii prezenți

Peste o sută de copii însoțiți de părinți și bunici au participat marți la deschiderea festivă a noului an școlar la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române.

Festivitatea a debutat cu oficierea unui Te Deum de către părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, și de părintele Ciprian‑Valentin Chirițoiu, manager al instituției de învățământ.

Părintele Ionuț Gabriel Corduneanu a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la începutul anului școlar 2025-2026.

„Adresăm părinţilor, bunicilor, învățătorilor și profesorilor un cuvânt de mulţumire și de prețuire pentru promovarea educației creștine în familie și în școală, cu răbdare, înțelepciune și dragoste. Totodată, îi binecuvântăm pe elevi, îndemnându-i, cu dragoste părintească, să prețuiască efortul tuturor educatorilor și să cultive valorile credinței în viețile lor”, a îndemnat Părintele Patriarh Daniel în mesaj.

Patriarhul României a subliniat că „elevul participă activ la procesul educativ în măsura în care descoperă în dascălul său un model autentic de viețuire, un îndrumător dispus să-l accepte din iubire, să-l sprijine în eforturile sale, să-l ajute să înțeleagă și să depășească nereușitele de moment”.

Speranțe pentru o dezvoltare cât mai frumoasă

Părintele vicar administrativ patriarhal a menționat că este un început oficial al noului an școlar, chiar dacă activitatea grădiniței nu a fost oprită pe perioada verii.

„Este un început oficial al întregii activități școlare a grupelor grădiniței, precum și a celor din grupa mini, așa cum sunt numiți cei ante‑preșcolari. Sunt prezente bucurii și speranțe pentru o dezvoltare cât mai frumoasă, intelectuală și duhovnicească a copiilor”.

„Așa cum cei mici înțeleg prin poveste și joc, cadrele didactice sunt pregătite ca prin cele două moduri interactive să transmită valorile importante pentru formarea lor, desigur, împreună cu familia, acesta fiind cadrul lăsat de Dumnezeu pentru creșterea și dezvoltarea copiilor”, a spus Pr. Ionuț Gabriel Corduneanu.

Un început cu bucurie și emoție

Directoarea grădiniței, prof. Corina Olinici, le-a urat bun-venit copiilor și succes cadrelor didactice în noul an.

„Cu bucurie și emoție în suflet, deschidem porțile grădiniței pentru un nou început, un nou an școlar cu învățare, jocuri și prietenii noi. Le urăm bun‑venit tuturor copiilor, celor care revin cu bucurie în grădinița noastră și celor care pășesc pentru prima data în această lume minunată a copilăriei”.

„Ne dorim ca fiecare dintre cei mici să crească în dragoste pentru semeni și în iubirea Mântuitorului Iisus Hristos. Pornim în noul an școlar cu două grupe de ante‑preșcolari, o grupă mică, două grupe mijlocii și una mare. Cadrelor didactice și întregului personal le dorim mult succes în noul an școlar și le mulțumim pentru toată dăruirea, dragostea și răbdarea, valori cu care îi înconjoară pe cei mici în fiecare zi în grădiniță”.

La Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române sunt înscriși în anul școlar curent peste 100 de copii.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu