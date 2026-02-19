Demeter Andras: Constantin Brâncuși a locuit la Paris, dar a rămas mereu al României. Ministerul Culturii marchează Anul Brâncuși

Constantin Brâncuși a avut mereu România în interiorul său, chiar dacă a locuit la Paris, a explicat Demeter Andras, Ministrul Culturii, în ziua în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea marelui artist român.

Ministrul Culturii a remarcat faptul că Brâncuși nu a abdicat niciodată de la crezul său interior, de la principiile sale, indiferent de curentele vremii.

„Nu s-a revendicat niciodată de la curentele vremii. Nu s-a lăsat absorbit de cubism sau de suprarealism. Nu și-a trădat niciodată apartenența spirituală la locul din care a plecat. A locuit la Paris, dar a fost mereu locuit de România. De verticalitatea ei. De sobrietatea ei. De esența ei”.

„Această verticalitate este, poate, una dintre cele mai importante moșteniri pe care ni le-a lăsat. Iar dacă ne uităm nu doar la sau înspre, ci și întru sensul creației sale, simțim că Brâncuși e mai degrabă tăcerea dintre două rotunjiri în bronz, decât strigătul de revoltă și indignare al unui artist rebel”, a subliniat Demeter Andras, într-o declarație acordată Agerpres.

Brâncuși este o întâlnire

Potrivit demnitarului, Constantin Brâncuși a fost mult decât un creator, fiind cineva are ca modificat limbajul sculpturii la nivel internațional, ducând această artă în zona sufletului omenesc.

„Brâncuși este mai mult decât un artist; este mult mai mult decât un creator care, prin opera lăsată, a modificat limbajul sculpturii în lume. Brâncuși este o întâlnire. Acel gen de intersecție spirituală care lasă urme; odată ce te-ai întâlnit cu o lucrare a sa, ceva ți se modifică în registrul sufletesc, mental. E ca și cum ai înțelege dintr-odată că simplitatea este cheia de descifrare a absolutului”, a spus Ministrul Culturii.

Evenimentele organizate de instituțiile din subordinea Ministerului Culturii

Ministerul Culturii organizează o serie de evenimente la nivel național, pentru a marca Anul Constantin Brâncuși în România.

Astfel, programul realizat de instituțiile din subordinea ministerului prevede expoziții, concerte, proiecte educaționale și inițiative interdisciplinare, menite să aducă în atenția publicului român și internațional opera și moștenirea spirituală a lui Constantin Brâncuși.

Biblioteca Națională a României organizează o expoziție tematică dedicată Anului Constantin Brâncuși. Expoziția include volume și publicații din colecțiile instituției care documentează viața, opera și receptarea critică a sculptorului.

Institutul Național al Patrimoniului marchează Anul Brâncuși prin mai multe proiecte. Expoziția „Brâncuși și muzele dansului” va fi itinerată în Italia, Franța, Marea Britanie și Spania. Proiectul are la bază colaborarea dintre Constantin Brâncuși și dansatoarea Lizica Codreanu.

De asemenea, joi va fi editată o broșură aniversară în cinci limbi. În cadrul „Mercedes Bucharest Fashion Week 2026” va fi organizată Cina Brâncuși, eveniment care include momente de dans, muzică live și gastronomie.

Muzeul Național de Artă al României derulează în 2026 un program expozițional și editorial care include expoziția „Brâncuși ne privește pe toți” (12–22 februarie), expoziția „Constantin Brâncuși: Originile Infinitului” la Mercati di Traiano din Roma (19 februarie – 17 iulie) și participarea la retrospectiva Brâncuși de la Neue Nationalgalerie din Berlin, cu sculptura „Somnul”.

Brâncuși, la Muzeul Țăranului Român

Programul mai cuprinde expoziția „Brâncuși. Sindromul”, realizată în parteneriat cu Institutul Cultural Român, și publicarea a două cataloage bilingve dedicate operei și anilor de ucenicie ai sculptorului;

Muzeul Național „George Enescu” organizează recitalul „Brâncuși 150”, susținut de clasa de flaut a Universității Naționale de Muzică din București, în data de 23 februarie.

Filiala de Sculptură a Uniunii Artiștilor Plastici din București organizează joi, între orele 15:00 și 18:00, în Sala Aula a Ministerului Culturii, ceremonia de decernare a premiilor filialei.

Programul include o prezentare susținută de prof. univ. dr. Cristian-Robert Velescu, un moment muzical susținut de Irina Răducanu (vioară) și Ioana Amarița (pian), prezentarea artiștilor tineri selectați și decernarea premiilor. Evenimentul include și vernisajul unei expoziții de sculptură cu lucrări semnate de Paul Barbu, Neculai Păduraru și Adrian Piorescu;

ARTEXIM marchează Anul Brâncuși prin organizarea în România a festivalului World New Music Days, care revine după o pauză de 27 de ani. Evenimentul va avea loc la București, în perioada 23–31 mai, și este organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și Secțiunea Națională Română a ISCM. Tema ediției este „Coloana Infinită”.

Muzeul Național Peleș organizează, în perioada iunie–august, expoziția de artă plastică „Marele Omagiu adus lui Brâncuși”, care reunește lucrări din colecția avocatului George Șerban.

Teatrul Național Timișoara și Opera Națională București pregătesc o coproducție teatrală dedicată vieții și operei lui Constantin Brâncuși.

Muzeul Național al Țăranului Român participă la program cu expoziția „Brâncuși: între modă și tehnologie” (12 februarie – 1 martie) și expoziția „Spiritul lui Brâncuși – de la daltă la pensulă” (4–15 martie), dedicată artiștilor contemporani români.

Foto credit: Constantin Brâncuși / Autoportret